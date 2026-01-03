नई दिल्ली: भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा इस समय अपनी पीठ की चोट से उबरने पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) ने शनिवार को बताया कि नीरज ने अभी यह तय नहीं किया है कि वह इस सत्र की शुरुआत कब और कहां से करेंगे। एएफआई के अनुसार, फिलहाल उनके लिए सीजन ओपनर से ज्यादा जरूरी चोट से पूरी तरह उबरना है।

विश्व चैंपियनशिप के बावजूद दिखाया जज्बा

नीरज चोपड़ा को सितंबर 2025 में टोक्यो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप से ठीक पहले पीठ में चोट लगी थी। इसके बावजूद उन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और 84.03 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ आठवें स्थान पर रहे। यह प्रदर्शन उनके मई 2025 में बनाए गए 90.23 मीटर के व्यक्तिगत और सत्र के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से काफी कम था। एएफआई प्रवक्ता आदिल सुमरिवाला ने कहा कि नीरज ने दो चोटों के बावजूद विश्व चैंपियनशिप में खेलने का फैसला किया और कभी अपनी परेशानी का बहाना नहीं बनाया।

एएफआई ने की नीरज के रवैये की तारीफ

पूर्व एएफआई अध्यक्ष सुमरिवाला ने नीरज की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने चोट और सूजन के बावजूद देश के लिए खेलने का जज्बा दिखाया। उनके मुताबिक, नीरज जैसे खिलाड़ी बहुत कम होते हैं, जो बिना किसी शिकायत के मैदान में उतरते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं।

सीजन की शुरुआत और निजी जीवन

पिछले कुछ वर्षों में नीरज ने आमतौर पर अप्रैल या मई में अंतरराष्ट्रीय सत्र की शुरुआत की है। हाल ही में उन्होंने अपने गृह राज्य में हुए रिसेप्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थीं। नीरज ने 2025 की शुरुआत में पूर्व टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर से निजी समारोह में विवाह किया था।

डोप टेस्टिंग पूल में सिर्फ दो भारतीय

विश्व एथलेटिक्स की एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट (AIU) की ताजा रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल सूची में नीरज चोपड़ा और भाला फेंक खिलाड़ी सचिन यादव ही शामिल हैं। सुमरिवाला ने बताया कि AIU स्वतंत्र संस्था है और जिन खिलाड़ियों के बड़े टूर्नामेंटों के लिए क्वालीफाई करने की संभावना होती है, उन पर निगरानी बढ़ाई जाती है। 2025 टोक्यो विश्व चैंपियनशिप में सचिन यादव ने नीरज से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 86.27 मीटर के थ्रो के साथ चौथा स्थान हासिल किया था।

एशियन गेम्स के लिए चयन नियम और नीरज को छूट

एएफआई ने इस साल जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाइंग मानक भी जारी किए हैं। सामान्य तौर पर खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय या एएफआई द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना अनिवार्य होगा। हालांकि, सुमरिवाला ने संकेत दिए कि नीरज चोपड़ा को पहले की तरह घरेलू प्रतियोगिताओं से छूट मिल सकती है, क्योंकि वह डायमंड लीग जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। अंतिम फैसला चयन समिति के हाथ में होगा।