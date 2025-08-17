स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने 2006 के पाकिस्तान दौरे के दौरान एक उड़ान में दिलचस्प घटना का जिक्र किया जिसमें उन्होंने शाहिद अफरीदी को हक्का-बक्का कर दिया था। पठान की अफरीदी के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। 2006 में कराची में उनकी हैट्रिक या 2007 के टी20 विश्व कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनके मैन ऑफ द मैच प्रदर्शन को कोई नहीं भूल सकता।

पठान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, '2006 के दौरे के दौरान हम कराची से लाहौर जा रहे थे। दोनों टीमें एक साथ यात्रा कर रही थीं। अफरीदी आए और मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरे बाल बिगाड़ दिए। उन्होंने मुझसे पूछा, 'कैसे हो बच्चे?' पठान ने कहा, 'मैंने सोचा कि तुम कब से मेरे बाप हो गए। वह बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे थे। मैं न तो उनसे बात कर रहा था और न ही कुछ कह रहा था। इसके बाद अफरीदी ने मुझे कुछ भला-बुरा कहा। उनकी सीट मेरे पास ही थी।

पठान ने अफरीदी को चुप करवाने के लिए उन्हीं के लहजे में बात की। उन्होंने कहा, 'उस समय पाकिस्तान के ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक मेरे साथ बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि यहां किस तरह का मांस मिलता है। उन्होंने मुझे बताया कि अलग-अलग जानवरों का मांस मिलता है। इसके बाद मैंने पूछा कि क्या कुत्ते का मांस मिलता है।' मेरी बात सुनकर रज्जाक हैरान रह गए और बोला, 'अरे इरफान, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो?'

पठान ने फिर कहा, 'उसने (अफरीदी) कुत्ते का मांस खाया है, वह इतनी देर से भौंक रहा है। इसके बाद अफरीदी कुछ नहीं बोल पाया। अगर वह कुछ कहता तो मैं कहता, देखो वह और भौंक रहा है। इसके बाद वह पूरी उड़ान के दौरान चुप रहा। इस घटना से उसे समझ आ गया था कि वह मुझसे मौखिक रूप से नहीं लड़ पाएगा।'

