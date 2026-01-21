स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना ​​है कि अगर ईशान किशन 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत की प्लेइंग XI में खेलते हैं तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। किशन को हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की T20I टीम में वापस बुलाया गया है। चोपड़ा ने बताया कि किशन टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के आदी हैं और उन्होंने बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की सफलता के कुछ उदाहरण भी दिए। चोपड़ा ने न्यूजीलैंड T20I सीरीज में किशन के अच्छा प्रदर्शन करने और मेगा इवेंट में मेन इन ब्लू की बैटिंग लाइनअप का अहम हिस्सा बनने का समर्थन किया।

चोपड़ा ने X पर शेयर किए गए एक वीडियो में कहा, 'अगर आप सोच रहे हैं कि नंबर 3 उनकी नेचुरल पोजीशन नहीं है और वह एक ओपनर हैं तो उन्होंने झारखंड और मुंबई इंडियंस के लिए ओपनिंग की है और हमेशा पारी की शुरुआत की है। लेकिन उन्होंने IPL 2025 में नंबर 3 के लिए तैयारी की क्योंकि जब SRH ने उन्हें बहुत पैसे देकर खरीदा, तो उन्होंने नंबर 3 पर खेला और पहले ही मैच में शतक लगाया। उन्हें सिखाया गया है कि नंबर 3 बल्लेबाज के लिए क्या जरूरतें होती हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी जिस तरह से पिछले कुछ हफ्ते उनके लिए रहे हैं, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं और टी20 वर्ल्ड कप में 7 फरवरी को वह प्लेइंग XI में शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि भगवान किशन की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जब भगवान ऐसा करते हैं, तो वह इसे अच्छे से लिखते हैं।'

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सालाना कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने से लेकर घरेलू सर्किट में कड़ी मेहनत करने तक किशन की कहानी हिम्मत और दृढ़ संकल्प से भरी रही है। उन्होंने हाल ही में झारखंड को 2025 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई और 10 मैचों में 197.32 के स्ट्राइक रेट से 517 रन बनाकर इस एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बने। गौर हो कि किशन ने आखिरी बार नवंबर 2023 में भारत के लिए खेला था। कुछ टेस्ट और 27 वनडे के अलावा इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 32 T20I भी खेले हैं। किशन ने T20I में 796 रन बनाए हैं।

टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रित बुमरा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)