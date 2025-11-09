स्पोर्ट्स डेस्क: दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज हाशिम अमला (Hashim Amla) ने अपने पसंदीदा टी20 बल्लेबाजों की लिस्ट साझा की, जिसमें भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा को उन्होंने सबसे ऊपर रखा। अमला ने बताया कि रोहित के शॉट खेलने की सहजता और क्लास उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है।

एक पॉडकास्ट में अमला ने कहा, 'रोहित अब भी मेरे पसंदीदा बल्लेबाजों में से एक हैं। उनके शॉट्स में जो सहजता है, वो टी20 क्रिकेट में दुर्लभ है। उन्हें खेलते देखना हमेशा आनंद देता है।'

रोहित का टी20 संन्यास, लेकिन क्लास बरकरार

रोहित शर्मा ने 2024 में भारत को टी20 विश्व कप जिताने के बाद अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। हालांकि, वे अब भी वनडे और आईपीएल में सक्रिय हैं। विराट कोहली ने भी उसी साल टी20 फॉर्मेट को अलविदा कहा था।

अमला की बाकी दो पसंद- क्लासेन और सूर्यकुमार यादव

रोहित शर्मा के बाद अमला ने अपने देश के ही स्टार बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन का नाम लिया। क्लासेन ने अब तक 265 टी20 मुकाबलों में 5,900 से अधिक रन बनाए हैं, जिनमें 3 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं।

तीसरा नाम था भारत के मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का। अमला ने कहा कि सूर्यकुमार का 360-डिग्री खेल और उनका आत्मविश्वास उन्हें मौजूदा टी20 युग के सबसे रोमांचक बल्लेबाजों में शामिल करता है। सूर्या ने अब तक 337 टी20 मैचों में 8,700 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिनमें 6 शतक और 59 अर्धशतक शामिल हैं।