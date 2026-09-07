नई दिल्ली : देवदत्त पडिक्कल का श्रीलंका दौरा शानदार रहा, उन्होंने दोनों टेस्ट में एक-एक सेंचुरी बनाई और आगे घर पर बॉडर्र-गावस्कर ट्रॉफी के साथ एक ब्लॉकबस्टर टेस्ट सीजन के साथ, बाएं हाथ का यह खिलाड़ी नंबर तीन पर अपनी जगह पक्की करने के लिए बेताब है। जियो स्टार से बात करते हुए पडिक्कल ने अपने मौके को दोनों हाथों से भुनाने, राहुल द्रविड़ के साथ रेड-बॉल की तैयारी के बारे में अपनी बातचीत, और क्या उन्हें लगता है कि उन्होंने टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है, इस बारे में अपने विचार शेयर किए।

पडिक्कल ने अपने टेस्ट कमबैक और मौके को दोनों हाथों से पकड़ने के बारे में बताया, 'जरूर, मैं इसका इंतजार कर रहा था। जाहिर है, ऐसे मौके आसानी से नहीं मिलते। यह पक्का करने के लिए बहुत मेहनत लगती है कि आप खुद को लगातार बेहतर बना रहे हैं और उस मौके का इंतजार कर रहे हैं। जैसे, पर्सनली, मैं जिस तरह से बैटिंग कर रहा था, उस हिसाब से मैं अपने करियर के सबसे अच्छे स्टेज पर था, इसलिए मैं सच में इसका इंतजार कर रहा था।'

नंबर तीन पर बैटिंग करने और राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़यिों की जगह लेने के बारे में उन्होंने कहा, 'आखिर में यह मैदान पर जाकर बैटिंग करने के बारे में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस पोजीशन पर बैटिंग कर रहा हूं, मैं टीम में अपना योगदान देने की कोशिश कर रहा हूं। हां, जाहिर है, कई बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो सालों से भारत के लिए नंबर तीन पर खेले हैं और मुझे यकीन है कि मुझ पर बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा जांच होगी, मेरी तुलना करें तो मैं मैदान पर जाकर बस अपना क्रिकेट खेल रहा हूं, और जब तक मैं इसका आनंद ले रहा हूं, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।'

टेस्ट बैटिंग के बारे में राहुल द्रविड़ के साथ बातचीत पर पडिक्कल ने कहा , 'जाहिर है, मैंने पिछले कुछ सालों में बैटिंग के मामले में और वहां लंबे समय तक खेलने के लिए क्या करना पड़ता है, इस बारे में उनसे बहुत सारी बातें की हैं। फिर से, यह तैयारी और यह समझने पर वापस आता है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने उनसे जो बातें की हैं, वे ऐसी ही हैं।' बंपर होम टेस्ट सीजन से पहले टेस्ट टीम में अपनी जगह पक्की करने पर पडिक्कल ने कहा, 'जब तक मैं रन बना रहा हूं, मुझे लगता है कि इससे हमेशा टीम को फायदा होता है। टेस्ट क्रिकेट सबसे आसान फॉर्मेट नहीं है, जैसा कि हम सब जानते हैं, इसलिए आपको भारतीय टेस्ट टीम की जीत के लिए दिन-रात अच्छा परफॉर्म करते रहना होगा।