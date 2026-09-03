न्यूयॉर्क: US Open 2026 में तीसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने शानदार वापसी करते हुए तीसरे दौर में जगह बना ली। लगातार तीसरी बार US Open सिंगल्स खिताब जीतने की कोशिश में जुटे अल्काराज ने पुर्तगाल के जेमी फारिया को चार सेटों में 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 से हराया।

अल्काराज ने आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहला सेट गंवाने के बाद अपने खेल का स्तर तेजी से ऊपर उठाया और अगले तीनों सेट आसानी से अपने नाम कर लिए।

चार महीने बाद वापसी, फिर दिखाया पुराना अंदाज

कलाई की चोट के कारण करीब चार महीने तक कोर्ट से दूर रहने के बाद वापसी कर रहे अल्काराज ने पुर्तगाल के 72वीं रैंकिंग वाले जेमी फारिया के खिलाफ मुकाबले में एक बार फिर अपना परिचित आक्रामक अंदाज दिखाया। फारिया ने हाल ही में सिनसिनाटी में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर सुर्खियां बटोरी थीं। अल्काराज ने इस जीत के साथ एक बार फिर साबित किया कि वह US Open खिताब के प्रबल दावेदारों में शामिल हैं।

US Open खिताब का बचाव करने पर अल्काराज की नजर

अल्काराज लगातार तीसरी बार US Open का खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ उतर रहे हैं। अगर वह ऐसा करने में सफल रहते हैं तो वह 2004 से 2008 के बीच लगातार पांच बार US Open जीतने वाले रोजर फेडरर के बाद इस खिताब का बचाव करने वाले पहले खिलाड़ी बन सकते हैं। अल्काराज ने 2022 में न्यूयॉर्क में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था, जबकि 2025 में उन्होंने एक बार फिर US Open ट्रॉफी अपने नाम की। इस तरह वह न्यूयॉर्क में दो बार के चैंपियन हैं।

22 साल की उम्र में पूरा किया था करियर ग्रैंड स्लैम

इस साल की शुरुआत में अल्काराज ने महज 22 साल की उम्र में Career Grand Slam पूरा करके इतिहास रचा था। वह ऐसा करने वाले टेनिस इतिहास के सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बने। US Open में उनकी ताजा जीत अमेरिकी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में उनकी 26वीं जीत है। चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में यह उनका सबसे बेहतर मुख्य ड्रॉ जीत रिकॉर्ड है।

2026 में ग्रैंड स्लैम मुकाबलों में 9-0 का रिकॉर्ड

इस जीत के साथ अल्काराज ने 2026 में ग्रैंड स्लैम मुकाबलों में अपना रिकॉर्ड 9-0 कर लिया है। अब तीसरे दौर में उनका सामना चीन के वू यिबिंग से होगा। वू यिबिंग ने अपने दूसरे दौर के मुकाबले में जेम्स डकवर्थ को 7-5, 6-3, 6-1 से हराया। अल्काराज और वू यिबिंग के बीच अब तक सिर्फ एक मुकाबला हुआ है, जिसमें अल्काराज ने जीत दर्ज की थी। दोनों की पिछली भिड़ंत 2024 में शंघाई में हुई थी।

पहला सेट जीतकर फारिया ने चौंकाया

मुकाबले की शुरुआत अल्काराज के लिए उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। फारिया ने शानदार शुरुआत करते हुए पहला सेट 6-4 से अपने नाम किया। उनके प्रदर्शन ने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को भी चौंका दिया। लेकिन दूसरे सेट की शुरुआत में अल्काराज ने वापसी के संकेत दे दिए। उन्होंने अपनी पहली सर्विस गेम में ब्रेक प्वाइंट बचाया और इसके बाद लगातार आठ गेम जीत लिए।

अल्काराज ने दूसरे सेट में फारिया को कोई मौका नहीं दिया और इसे 6-0 से अपने नाम कर मुकाबले में जोरदार वापसी की।

लगातार पांच बार फारिया की सर्विस तोड़ी

दूसरे सेट में शुरू हुआ अल्काराज का दबदबा तीसरे सेट में भी जारी रहा। उन्होंने लगातार आठ गेम जीतने का सिलसिला आगे बढ़ाया और फारिया की सर्विस लगातार पांच बार ब्रेक की। अल्काराज ने तीसरा सेट 6-3 से जीतकर मुकाबले में 2-1 की बढ़त बना ली। पूरे मुकाबले में अल्काराज ने 43 विनर्स लगाए, जबकि फारिया के नाम 27 विनर्स रहे।

तीसरे दौर में अब वू यिबिंग से मुकाबला

पहला सेट हारने के बाद शानदार वापसी करने वाले अल्काराज अब US Open के तीसरे दौर में चीन के वू यिबिंग का सामना करेंगे। अल्काराज की नजर लगातार तीसरे US Open खिताब पर है और इस जीत के बाद उन्होंने अपने अभियान को मजबूती से आगे बढ़ाया है।