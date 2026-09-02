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दुबई: ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों के लिए मिली-जुली खबर सामने आई है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजों की रैंकिंग में दो पायदान नीचे खिसककर नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजों की रैंकिंग में एक स्थान का नुकसान हुआ है।

श्रीलंका दौरे पर शुभमन गिल का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उन्होंने तीन पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक लगाया, जिसका असर उनकी रैंकिंग पर भी पड़ा। गिल अब दो स्थान नीचे खिसककर नौवें नंबर पर आ गए हैं।

पंत बने हुए हैं शीर्ष भारतीय टेस्ट बल्लेबाज

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में सातवें स्थान पर बने हुए हैं। इस तरह वह मौजूदा समय में रैंकिंग में सबसे ऊपर रहने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वह 11वें स्थान पर बरकरार हैं।

देवदत्त पडिक्कल ने लगाई पांच पायदान की छलांग

श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाले देवदत्त पडिक्कल को रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है। पडिक्कल ने दो टेस्ट में दो शतक की मदद से कुल 328 रन बनाए। इस बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर पडिक्कल पांच पायदान ऊपर चढ़कर 54वें स्थान पर पहुंच गए हैं। यह उनके लिए टेस्ट रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार है।

बुमराह दूसरे से तीसरे स्थान पर खिसके

टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह को एक स्थान का नुकसान हुआ है। वह दूसरे स्थान से खिसककर तीसरे नंबर पर आ गए हैं। बुमराह से आगे अब ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और न्यूजीलैंड के मैट हेनरी हैं। हालांकि, बुमराह श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे। घुटने की चोट के कारण वह इस दौरे पर नहीं जा सके थे।

अफगानिस्तान सीरीज में बुमराह की वापसी पर फिटनेस की नजर

बुमराह को अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। हालांकि, उनकी उपलब्धता उनकी फिटनेस मंजूरी पर निर्भर करेगी। यानी टीम में चयन के बावजूद बुमराह के खेलने को लेकर अंतिम फैसला उनकी फिटनेस रिपोर्ट के बाद ही होगा।

श्रीलंका के सोनल दिनुशा को भी बड़ा फायदा

भारत के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले श्रीलंका के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुशा को भी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शानदार फायदा हुआ है। दिनुशा ने अपने दमदार प्रदर्शन के आधार पर बल्लेबाजों की रैंकिंग में 29 पायदान की छलांग लगाई है। वह अब 25वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

ICC टेस्ट रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों की स्थिति

ऋषभ पंत: 7वां स्थान
शुभमन गिल: 9वां स्थान, दो पायदान नीचे
यशस्वी जायसवाल: 11वां स्थान
देवदत्त पडिक्कल: 54वां स्थान, पांच पायदान ऊपर
जसप्रीत बुमराह: तीसरा स्थान, एक पायदान नीचे।