कोलंबो : चोटिल कुसल मेंडिस और बिनुरा फर्नांडो इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका की आगामी अंतरराष्ट्रीय टी-20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने बताया है कि 2026 लंका प्रीमियर लीग में लगी चोटों के बाद दोनों खिलाड़ी अभी भी रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। यह जानकारी तब सामने आई जब 16-सदस्यीय टीम में दोनों के नाम शामिल किए गए थे और कुसल को टी20 और वनडे दोनों टीमों का कप्तान बनाए रखा गया था। चरिथ असलंका, जो इस सीरीज के लिए उप-कप्तान बने थे, अब टी-20 में टीम की कप्तानी करेंगे। हालांकि कुसल को अभी वनडे से बाहर नहीं किया गया है, लेकिन अगर वह नहीं खेल पाते हैं, तो तय उप-कप्तान होने के नाते असलंका वहां भी कप्तानी संभाल सकते हैं।

कुसल 19 जुलाई से दाहिने पैर की हैमस्ट्रिंग चोट के कारण बाहर हैं, जबकि बिनुरा 5 अगस्त से नहीं खेले हैं। एसएलसी का कहना है कि वह पीठ की चोट के कारण बाहर हैं। 24 साल के टॉप-ऑडर्र बल्लेबाज पवन रत्नायके ने टी-20 टूरिंग टीम में कुसल की जगह ली है, जबकि तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका - जो हाल ही में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में थे लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था - बिनुरा की जगह टीम में आए हैं।

असलंका को वनडे कप्तान के पद से हटाए जाने के तीन महीने और टी-20 टीम से बाहर किए जाने के छह महीने बाद लीडरशिप ग्रुप में वापस लाया गया है। उन्होंने आखिरी बार इस साल फरवरी में टी-20 मैच खेला था, लेकिन अभी वह सीपीएल 2026 में सेंट लूसिया किंग्स की टीम का हिस्सा हैं। हालांकि, उनका प्रदर्शन औसत रहा है, छह पारियों में 124 के स्ट्राइक रेट से 93 रन बनाए हैं। टी-20 मैच 15 सितंबर (साउथम्प्टन), 17 सितंबर (काडिर्फ) और 19 सितंबर (मैनचेस्टर) को खेले जाएंगे, जबकि ह्रष्ठढ्ढ मैच 22 सितंबर (चेस्टर-ले-स्ट्रीट), 24 सितंबर (लीड्स) और 27 सितंबर (द ओवल) को होंगे।

इंग्लैंड दौरे के लिए श्रीलंका की टी20 टीम :

पाथुम निसंका, कामिल मिशारा (विकेटकीपर), लाहिरू उदारा (विकेटकीपर), कामिंदु मेंडिस, चरिथ असलंका (कप्तान), जनिथ लियानागे, पवन रत्नायके, दासुन शनाका, डुनिथ वेलालेज, वानिंदु हसरंगा, महेश थीक्षाना, थरिंदु रत्नायके, दुष्मंथा चमीरा, ईशान मलिंगा, नुवान तुषारा और दिलशान मदुशंका।