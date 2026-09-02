पुडुचेरी (भारत) : ऑस्ट्रेलिया के ऑफ-स्पिनर टॉड मर्फी को उम्मीद है कि भारत के आगामी 'ए' दौरे का इस्तेमाल करके वे इंटरनेशनल लेवल पर सभी फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की करने का दावा मजबूत कर सकेंगे। 25 साल के मर्फी 'इंडिया ए' के खिलाफ चार-दिवसीय और एक-दिवसीय दोनों सीरीज में खेलेंगे। मर्फी को 22 सितंबर से 11 अक्टूबर तक पुडुचेरी में होने वाले दो चार-दिवसीय मैचों और तीन एक-दिवसीय मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया की 'ए' टीम में शामिल किया गया है। इससे उन्हें अगले साल जनवरी और फरवरी में होने वाले ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे (जिसमें पांच टेस्ट मैच होंगे) से पहले चयनकर्ताओं को प्रभावित करने का मौका मिलेगा।

विक्टोरिया के रहने वाले मर्फी का मानना ​​है कि रेड-बॉल मैच उन हालात की तैयारी के लिए बहुत अहम होंगे जिनका सामना उन्हें संभावित टेस्ट दौरे पर करना पड़ सकता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में 'प्ले क्रिकेट मंथ' की शुरुआत के मौके पर उन्होंने कहा, 'उन हालात में खेलने और वहां अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने का कोई भी मौका वाकई बहुत अहम होता है।'

उन्होंने आगे कहा, 'इन (ए) दौरों का मकसद यही है कि हम जैसे युवा खिलाड़ियों को वहां जाकर हालात और माहौल से वाकिफ होने का मौका मिले। अगर आप किस्मत से टेस्ट दौरे पर जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप उन हालात को पहली बार देख रहे हों। पिछले साल मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला था और उम्मीद है कि इस साल भी मैं उसे और बेहतर कर पाऊंगा।'

मर्फी ने 2023 में नागपुर में अपना टेस्ट डेब्यू किया था और 7 विकेट लेकर यादगार प्रदर्शन किया था, लेकिन अब तक खेले गए उनके सभी 7 टेस्ट मैच विदेशी जमीन पर हुए हैं। वे पिछले साल श्रीलंका के टेस्ट दौरे पर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा थे और अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन की गैर-मौजूदगी में उनकी जगह खेलने के लिए तैयार रहते थे। हालांकि उनका पिछला टेस्ट मैच पिछले साल गॉल में श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट था, लेकिन मर्फी अप्रैल में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की पुरुषों की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में वापस आ गए थे और पिछले महीने बांग्लादेश सीरीज से पहले नेशनल टीम के ट्रेनिंग कैंप में भी शामिल थे।

मर्फी ने कहा, 'आप टीम के साथ जितना ज्यादा समय बिताते हैं, उतना ही सहज महसूस करते हैं। जब मैं पहली बार आया था, तो मैं काफी नया था और शायद यह नहीं समझता था कि सब कुछ कैसे काम करता है। आप इन सब चीजों से थोड़े अनजान होते हैं। अब टीम के साथियों के साथ ज्यादा समय बिताने, उनके साथ ट्रेनिंग करने और खेलने के बाद जब आप उस माहौल में जाते हैं, तो अब बहुत सहज महसूस होता है।'

लियोन के फिट होने और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण अफ्रीका के आगामी टेस्ट दौरे के दौरान तेज गेंदबाजों के अनुकूल हालात की उम्मीद के बीच मर्फी का ध्यान भारत ए के खिलाफ व्हाइट-बॉल मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने पर होगा। उन्हें जून में बांग्लादेश दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम में पहली बार बुलाया गया था, हालांकि वे किसी मैच में नहीं खेले। इसके बाद उन्होंने 'टॉप एंड टी20 सीरीज' में विक्टोरिया अकादमी के लिए पांच मैचों में सात विकेट लिए।

उन्होंने कहा, 'मैं निश्चित रूप से अपने व्हाइट-बॉल गेम को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहता हूं। मैं हर फॉर्मेट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता हूं; मुझे व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि मेरा कौशल भी उस फॉर्मेट के अनुकूल है, इसलिए अपनी दावेदारी पेश करने का कोई भी मौका मिलना बहुत अच्छा है।'

मर्फी पिछले पांच सीजन से सिडनी सिक्सर्स टीम का हिस्सा रहे हैं और फिलहाल आगामी बिग बैश लीग सीजन से पहले बिना कॉन्ट्रैक्ट के हैं। टूर्नामेंट के आखिरी चरणों में उनकी उपलब्धता इस बात पर निर्भर कर सकती है कि उन्हें भारत के टेस्ट दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में चुना जाता है या नहीं। ऑस्ट्रेलिया ए, भारत ए के खिलाफ अपनी चार-दिवसीय सीरीज 22 सितंबर से शुरू करेगा जिसके बाद दूसरा मैच 29 सितंबर से होगा। तीन वनडे मैच 6, 9 और 11 अक्टूबर को पुडुचेरी में खेले जाएंगे।