स्पोर्ट्स डेस्क: मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर इतिहास रच दिया। यह भारत की महिला टीम का पहला वर्ल्ड कप खिताब है।

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने मैच के बाद बताया कि उनकी “गट फीलिंग” यानी सहज अनुभूति ही टीम की जीत की असली वजह बनी। हरमनप्रीत ने कहा, 'जब लॉरा और सून बल्लेबाज़ी कर रही थीं, वो बहुत अच्छा खेल रही थीं। मैंने शैफाली को देखा और दिल ने कहा—इसे एक ओवर देना चाहिए। वही हमारे लिए टर्निग पॉइंट था।'

फाइनल में शैफाली वर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 87 रन बनाए और 2 विकेट झटके। सेमीफाइनल से टीम में शामिल हुई शैफाली ने इस मैच को अपने करियर की सबसे यादगार पारी बताया।

हरमनप्रीत ने टीम के समर्थन और कोच अमोल मजूमदार की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, 'अमोल सर हमेशा कहते थे—‘कुछ खास करो, इस बार लाइन पार करनी है।’ पिछले दो सालों में हमने खुद पर भरोसा करना सीखा।'

कप्तान ने कहा कि यह जीत सिर्फ एक शुरुआत है, अंत नहीं। 'हम इस पल का इंतज़ार लंबे समय से कर रहे थे। अब हमारा अगला लक्ष्य है कि यह आदत बन जाए।'

हरमनप्रीत ने फैन्स का जताया आभार

हरमनप्रीत ने कहा, 'भीड़ ने हमें हर उतार-चढ़ाव में साथ दिया। तीन मैच लगातार हारने के बाद भी विश्वास नहीं टूटा। यही हमारा असली हौसला था।'

मैच संक्षेप

भारत महिला टीम: 298/7

दक्षिण अफ्रीका महिला टीम: 246/10

परिणाम: भारत ने 52 रन से जीत दर्ज की।