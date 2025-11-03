स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने खुलासा किया कि लीग चरण में इंग्लैंड से मिली हार ने टीम को एकजुट किया और मानसिक रूप से मजबूत बनाया, जिसने अंततः भारत को 2025 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने में मदद की।

हरमनप्रीत ने कहा, 'इंग्लैंड से हार के बाद किसी खिलाड़ी ने हार मानने जैसी बात नहीं की। उस रात ने बहुत कुछ बदल दिया। हमने तय किया कि अब हमें और मजबूत मानसिकता के साथ मैदान पर उतरना होगा।'

इंग्लैंड से हार के बाद मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने खिलाड़ियों को सख्त संदेश दिया था और टीम में गहरी आत्मचिंतन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद भारत ने न्यूजीलैंड पर जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 339 रन का लक्ष्य चेज कर इतिहास रचा।

फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार महिला विश्व कप खिताब जीता। हरमनप्रीत और उपकप्तान स्मृति मंधाना के लिए यह जीत बेहद खास रही, क्योंकि वे इससे पहले 2005 और 2017 के फाइनल हार चुकी थीं।

हरमनप्रीत ने कहा, 'मैंने और स्मृति ने कई बार वर्ल्ड कप खेले, लेकिन जीत नहीं पाई। जब हमें पता चला कि फाइनल डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में होगा, हमने तभी तय कर लिया था — इस बार ट्रॉफी यहीं रहनी है।'

भारत इस जीत के साथ महिला वनडे विश्व कप जीतने वाली चौथी टीम बन गया। यह जीत न केवल टीम की मेहनत बल्कि उस रात की प्रेरणा का परिणाम थी जब हार ने उन्हें जीतना सिखाया।