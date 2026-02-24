ब्रिस्बेन : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने हरमनप्रीत कौर पर अपडेट दिया है, जब मंगलवार को एलन बॉर्डर फील्ड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज के पहले मैच की पहली पारी में बैटिंग करते हुए भारतीय कप्तान के बाएं घुटने में चोट लग गई थी। BCCI ने एक बयान में कहा, 'बल्लेबाजी करते समय बाएं घुटने में चोट लगने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर दूसरी पारी में मैदान पर नहीं उतरीं। BCCI की मेडिकल टीम उन पर नजर रख रही है। उनकी गैरमौजूदगी में उप-कप्तान स्मृति मंधाना टीम की कप्तानी कर रही हैं।'

हरमनप्रीत ने एशले गार्डनर की गेंद पर आउट होने से पहले 84 गेंदों पर 53 रन बनाकर एक अहम लेकिन धीमी पारी खेली। मैदान पर अपने समय के दौरान भारतीय विश्व कप विजेता कप्तान को मेगन शुट्ट का सामना करते हुए घुटने में चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और बैटिंग जारी रखी। हालांकि वह दूसरी पारी के लिए मैदान पर नहीं लौटीं, उनकी जगह मंधाना मैदान पर आईं।

पहली इनिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की डिसिप्लिन्ड और अच्छी बॉलिंग ने भारत को पूरे समय लगातार प्रेशर में रखा। बादल छाए रहने के बावजूद पहले बैटिंग करने के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया के नए बॉल अटैक से जल्दी ही हिल गया, जिसने सीम और स्विंग का फायदा उठाया। स्मृति मंधाना ने खराब शुरुआत के बाद भी अपनी रिदम पकड़ी और फिर कप्तान कौर के साथ एक छोटी पार्टनरशिप की। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने अहम मौकों पर अटैक किया जिससे भारत का स्कोर 140/6 हो गया।

कौर और काश्वी गौतम के बीच 53 रन की पार्टनरशिप से थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन कौर के आउट होने से मोमेंटम वापस ऑस्ट्रेलिया के पास आ गया। गौतम की टेल के साथ लड़ाई में असरदार सपोर्ट की कमी थी और एक कैच छूटने के बावजूद भारत इसका फायदा नहीं उठा सका। पिच में बाउंस और सीम मूवमेंट था जिससे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को मदद मिली और भारत सिर्फ 214 रन ही बना पाया।