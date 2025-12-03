स्पोर्ट्स डेस्क : टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के दौरान एक ऐसा कारनामा कर दिखाया, जो उनसे पहले भारतीय क्रिकेट में सिर्फ MS धोनी के नाम था। पंजाब के खिलाफ उनकी धुआंधार पारी ने उन्हें एक बेहद खास और दुर्लभ उपलब्धि तक पहुंचा दिया, T20 क्रिकेट में बिना शतक लगाए 300 से ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में अब हार्दिक का नाम भी शामिल हो गया है। यह उपलब्धि हार्दिक की पावर-हिटिंग क्षमता और लगातार सुधारते प्रदर्शन को दर्शाती है।

SMAT 2025 में हार्दिक की धमाकेदार वापसी

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में हार्दिक बड़ौदा के लिए खेल रहे हैं और टूर्नामेंट के दौरान उनकी फॉर्म शानदार रही है।

पंजाब के खिलाफ एलीट ग्रुप C मैच में उन्होंने 42 गेंदों पर नाबाद 77 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 4 छक्के जड़े और अपनी टीम को 7 विकेट से रोमांचक जीत दिलाई। इसी मैच के दौरान लगे पहले छक्के ने उन्हें 300 छक्कों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया, जिसकी बदौलत वे MS धोनी की 'स्पेशल लिस्ट' में शामिल हो गए। हार्दिक का यह प्रदर्शन न केवल बड़ौदा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि टीम इंडिया के लिए भी सकारात्मक संकेत देता है, क्योंकि वह अपनी पूरी फिटनेस वापस पा रहे हैं।

धोनी के बाद दूसरे भारतीय बने हार्दिक

हार्दिक पांड्या अब भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में बिना एक भी सेंचुरी लगाए 300 या उससे अधिक छक्के लगाए हैं। उनका T20 करियर का सर्वोच्च स्कोर 91 रन है, और अब तक वे 268 इनिंग्स और 309 मैचों में कुल 303 छक्के ठोक चुके हैं। यह उपलब्धि बताती है कि हार्दिक सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं, बल्कि एक दमदार फिनिशर और नैचुरल पावर-हिटर भी हैं। T20 क्रिकेट में बिना शतक लगाए इतने छक्के लगाना उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी शैली की बड़ी मिसाल है।

MS धोनी का अनोखा और मजबूती से कायम रिकॉर्ड

महेंद्र सिंह धोनी का T20 करियर किसी परिचय का मोहताज नहीं। धोनी ने 355 T20 इनिंग्स में बिना शतक लगाए 350 छक्के लगाए—एक ऐसा रिकॉर्ड जो अब तक भारतीय क्रिकेट में बेजोड़ रहा है। धोनी लंबे समय तक इस लिस्ट में अकेले खिलाड़ी थे, लेकिन अब हार्दिक ने उनकी बराबरी कर इस उपलब्धि को और ऐतिहासिक बना दिया है। धोनी के पास अभी इस रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने का मौका है, क्योंकि वे IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते रहेंगे। उनकी छक्के मारने की स्किल आज भी दुनिया के किसी भी बड़े हिटर को टक्कर देती है।

टीम इंडिया में वापसी का संकेत

हार्दिक पांड्या अपने फिटनेस रूटीन पर लगातार काम कर रहे हैं और SMAT 2025 में उनका फॉर्म टीम इंडिया के लिए शुभ संकेत है। रिपोर्ट्स के अनुसार वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी T20I सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो भारत को एक ऐसे खिलाड़ी की वापसी मिलेगी जो बल्ले, गेंद और नेतृत्व—तीनों में टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।