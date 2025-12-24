Go to PunjabKesari.in

भोपाल: हरियाणा की रमिता जिंदल और हिमांशु ढिल्लों ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

फाइनल में रोमांचक मुकाबला

रमिता और हिमांशु ने फाइनल में महाराष्ट्र की जोड़ी आर्य बोरसे और पार्थ माने को 16-12 से हराया। मैच की शुरुआत से ही हरियाणा की जोड़ी ने दबदबा बनाए रखा और निर्णायक क्षणों में बेहतरीन निशानेबाजी दिखाई।

ढिल्लों का शानदार रिकॉर्ड

इस जीत के साथ ही हिमांशु ढिल्लों का दबदबा और भी बढ़ गया। सोमवार को पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में उन्होंने 634.5 का राष्ट्रीय और जूनियर रिकॉर्ड भी बनाया था। उनकी लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन ने टीम को आत्मविश्वास और मजबूती दी।

कांस्य पदक की दौड़

कांस्य पदक के लिए दिल्ली की राजश्री संचेती और पार्थ मखीजा ने मध्य प्रदेश की श्रेया अग्रवाल और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की जोड़ी को कड़ी टक्कर दी और 17-15 से जीत दर्ज की। इस मुकाबले ने दर्शकों को भी रोमांचित कर दिया।