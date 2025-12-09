स्पोर्ट्स डेस्कः कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले गए पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 101 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की मजबूत बढ़त हासिल की। इस मैच में भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने चोट के बाद धमाकेदार वापसी करते हुए साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की जमकर खबर ली।

हार्दिक पंड्या की विस्फोटक पारी — टीम इंडिया को डूबने से बचाया

मैच की शुरुआत भारतीय टीम के लिए अच्छी नहीं रही। कठिन पिच पर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, कप्तान सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल जैसे बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। 12 ओवर में भारत का स्कोर सिर्फ 78/4 था। टीम मुश्किल में थी, तभी हार्दिक पंड्या मैदान पर उतरे। आते ही उन्होंने अपने तेवर दिखाए और खतरनाक हिटिंग शुरू कर दी।

25 गेंदों में पचासा, साउथ अफ्रीका के गेंदबाज पस्त

हार्दिक ने केशव महाराज के ओवर में 2 छक्के, लगातार चौके-छक्कों की बरसात और सिर्फ 25 गेंदों में तूफानी अर्धशतक जमा दिया। यह उनका टी20 इंटरनेशनल करियर का छठा अर्धशतक था और 10 महीनों बाद पहला। वे 28 गेंदों में 59 रन बनाकर नाबाद लौटे।

इस पारी में शामिल थे: 6 चौके और 4 छक्के।

टी20I में 100 छक्के — पहला भारतीय ऑलराउंडर बना हार्दिक

हार्दिक पंड्या ने अपने चौथे छक्के के साथ ही टी20 इंटरनेशनल में 100 छक्के पूरे कर लिए। ऐसा करने वाले वे भारत के चौथे खिलाड़ी बने और पहले भारतीय ऑलराउंडर, जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। इनसे पहले यह रिकॉर्ड रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव के नाम था।

मैदान पर पंड्या के तेवर क्यों ज्यादा दिखे?

मैच से कुछ घंटे पहले ही हार्दिक पंड्या ने एक बयान जारी कर पैपराजियों पर अपनी नाराजगी जताई थी। उन्होंने बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड के आपत्तिजनक एंगल से, वीडियो शूट किए गए और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए। इस हरकत ने उन्हें काफी गुस्सा दिलाया। मैदान पर उनके आक्रामक खेल में भी उसी गुस्से की झलक साफ दिखी।

मैच का पूरा हाल

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 175/6 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। जवाब में साउथ अफ्रीका की हालत खराब रही। भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें सिर्फ 12.3 ओवर में 74 रन पर ऑल आउट कर दिया। भारत ने मैच 101 रनों से जीत लिया।