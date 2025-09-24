स्पोर्ट्स डेस्क: स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के पाकिस्तान के खिलाफ हाई वोल्टेज सुपर-4 मैच में अपने शानदार प्रदर्शन से इतिहास रच दिया। अपने प्रभावशाली तीन ओवर के स्पेल में पांड्या ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमान का महत्वपूर्ण विकेट लिया। लेकिन तीन ओवर के स्पेल में 29 रन दिए।

फखर के आउट होने के साथ ही हार्दिक के विकेटों की संख्या 38 हो गई और उन्होंने टी20 मल्टी टीम इवेंट्स जैसे टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) और एशिया कप (T20 Asia Cup) में किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा सर्वाधिक विकेट लेने के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। अश्विन ने सिर्फ 30 पारियों में 38 विकेट लिए, जबकि पंड्या ने 33 पारियों में।

एशिया कप और टी20 विश्व कप में मिलाकर भारत के लिए सर्वाधिक विकेट:

1. हार्दिक पांड्या - 38

2. आर अश्विन - 38

3. जसप्रीत बुमराह - 35

गौर है कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की शानदार पारियों की बदौलत भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 के हाई-वोल्टेज सुपर 4 मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। भारत का दूसरा सुपर-4 मुकाबला 24 सितंबर को दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में बांग्लादेश से होगा।

