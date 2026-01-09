चेन्नई : वेदांता कलिंगा लांसर्स ने गुरुवार को चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में श्राची बंगाल टाइगर्स पर कड़े मुकाबले में 2-1 से जीत हासिल करके पुरुषों की हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 में अपनी शानदार शुरुआत जारी रखी।

वेदांता कलिंगा लांसर्स के लिए अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स (52‘) और बॉबी सिंह धामी (57‘) ने गोल किए, जबकि टाइगर्स के लिए एकमात्र गोल अफ्फान यूसुफ (56‘) ने किया। यह लांसर्स की लगातार दूसरी जीत थी, जिससे वे पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गए।

मैच के बारे में बात करते हुए हेड कोच जे स्टेसी ने कहा, 'यह उतार-चढ़ाव वाला एक कठिन मैच था। पहला क्वाटर्र हमारा था, दूसरा टाइगर्स का था, हाई-लेवल हॉकी में अक्सर ऐसा ही होता है। उसके बाद मुकाबला काफी बराबरी का था, लेकिन हमने बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में कुछ टर्नओवर किए।' लांसर्स ने चेन्नई लेग का अंत लगातार 2 जीत के साथ किया और अब वे 11 जनवरी को रांची में अपने अगले मैच में एचआईएल जीसी का सामना करेंगे।