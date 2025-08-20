Go to PunjabKesari.in

, Author: Niklesh Jain
Sports
FacebookTwitterLinkedin

सेंट लुईस, अमेरिका (निकलेश जैन) – ग्रांड चेस टूर के पाँचवें पड़ाव सिंकिफील्ड कप 2025 के पहले ही दिन पराजय का सामना करने वाले विश्व चैम्पियन डी गुकेश नें दूसरे राउंड में जोरदार वापसी करते हुए अपने चिर प्रतिद्वंदी उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव को पराजित करते हुए वापसी की , गुकेश नें सफ़ेद मोहरो से खेलते हुए राय लोपेज ओपनिंग में अपने मोहरो के बेहतरीन तालमेल से खासतौर पर अपने घोड़ों के खेल से अब्दुसत्तारोव को कभी भी दबाव से बाहर नहीं आने दिया और 50 चालों में जीत दर्ज की । वहीं कल जीट्स ए शुरुआत करने वाले भारत के आर प्रज्ञानन्दा नें यूएसए के फबियानों करूआना से सफ़ेद मोहरो से सिसिलियन ओपनिंग में घोड़े और हाथी के एंडगेम में 37 चालों में ड्रॉ खेला । 

दिन की दूसरी जीत दर्ज की फ्रांस के अलीरेजा फिरौजा नें उन्होने पोलैंड के यान डूड़ा को पराजित करते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की अन्य दो बाजियों में यूएसए के लेवान अरोनियन नें हमवतन सेवियन सेमुयल से और फ्रांस के मकसीम लागरेव नें यूएसए के वेसली सो से ड्रॉ खेला । 

फिलहाल दो राउंड के बाद प्रज्ञानन्दा , लेवान अरोनियन , अलीरेजा फिरौजा 1.5 अंक बनाकर शुरुआती बढ़त पर चल रहे है । तीसरे राउंड में गुकेश का सामना सैमुएल से और प्रज्ञानन्दा का सामना अब्दुसत्तारोव से होगा ।