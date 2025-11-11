नई दिल्ली : IPL 2026 की मिनी-नीलामी नजदीक आने के साथ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने गुजरात टाइटन्स (GT) को अपने मिडिल ऑर्डर की समस्याओं को दूर करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि टीम का अत्यधिक भरोसा शुभमन गिल और साई सुदर्शन की ओपनिंग जोड़ी पर रहा है, जो 2025 सीज़न में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। हेडन का मानना है कि गुजरात को आगामी नीलामी में कुछ साहसिक फैसले लेते हुए अपने मिडिल ऑर्डर को फिर से संतुलित करना होगा ताकि टीम एक और बार खिताब की दौड़ में लौट सके।

शीर्ष क्रम पर निर्भरता बनी टीम की कमजोरी

मैथ्यू हेडन ने JioStar पर बातचीत में बताया कि गुजरात टाइटन्स का टॉप ऑर्डर शानदार प्रदर्शन करता रहा है, लेकिन मिडिल ऑर्डर बार-बार टीम को निराश कर रहा है। उन्होंने कहा, “गुजरात टाइटन्स के पास शुभमन गिल और साई सुदर्शन जैसे बेहतरीन ओपनर्स हैं, जो पिछले सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली जोड़ी रहे। लेकिन उनके मिडिल ऑर्डर ने लगातार संघर्ष किया, और केवल जोस बटलर ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज़ थे जिन्होंने थोड़ी स्थिरता दिखाई।” हेडन ने यह भी कहा कि इतनी अधिक ओपनिंग पर निर्भरता किसी भी चैंपियन टीम के लिए जोखिमभरी होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि GT को उन खिलाड़ियों को रिलीज कर देना चाहिए जिन्होंने उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, ताकि मिडिल ऑर्डर को पुनर्गठित किया जा सके।

IPL 2025 में गुजरात का प्रदर्शन प्रभावशाली लेकिन अधूरा

IPL 2025 में गुजरात टाइटन्स ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए लीग स्टेज में तीसरा स्थान हासिल किया। टीम ने 14 मैचों में नौ जीत दर्ज की और चार सीज़न में तीसरी बार प्लेऑफ में जगह बनाई। हालांकि, उनका अभियान एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस से हार के साथ समाप्त हुआ। टीम की सफलता का बड़ा श्रेय उनके युवा भारतीय टॉप ऑर्डर को गया। साई सुदर्शन पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रहे और उन्होंने 759 रन बनाकर रन-चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया। कप्तान शुभमन गिल ने भी 650 रन बनाते हुए अपने प्रदर्शन से टीम को स्थिरता दी।

गेंदबाजी यूनिट ने दिखाया दमखम

गुजरात टाइटन्स की गेंदबाजी इकाई पूरे सीज़न में प्रभावी रही। तेज़ गेंदबाज़ प्रसिद्ध कृष्णा ने 15 मैचों में 25 विकेट लेकर ‘पर्पल कैप’ अपने नाम की। वहीं, टीम के बाएं हाथ के स्पिनर ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 विकेट झटके और विपक्षी टीमों को लगातार परेशान किया। हालांकि, मिडिल ऑर्डर की अस्थिरता के कारण कई मौकों पर टीम बड़े स्कोर बनाने में नाकाम रही, जिससे मजबूत गेंदबाजी प्रयास व्यर्थ चला गया।

मिनी-नीलामी में रणनीतिक बदलाव की जरूरत

मैथ्यू हेडन ने कहा कि आगामी IPL 2026 मिनी-नीलामी में गुजरात टाइटन्स को स्पष्ट रणनीति के साथ उतरना होगा। टीम को अपने मिडिल ऑर्डर की कमजोरियों को ध्यान में रखकर खिलाड़ियों की खरीद करनी चाहिए। उनके मुताबिक, “GT को उन खिलाड़ियों को रिलीज़ करना चाहिए जिन्होंने पिछले सीज़न में योगदान नहीं दिया या जिन्हें पर्याप्त मौके नहीं मिले। इससे फ्रेंचाइज़ी के पास सही खिलाड़ियों को खरीदने के लिए पर्याप्त बजट बचेगा और टीम का संतुलन भी बेहतर होगा।”