स्पोर्ट्स डेस्क : आईपीएल 2026 की तैयारियां पूरी रफ्तार में हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) अगले सत्र के लिए बड़ी रणनीतिक बदलावों के साथ आगे बढ़ रही है। अनुभवी ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को रिलीज करने के बाद टीम अगले “बड़ा हिटर + उपयोगी गेंदबाज” प्रोफाइल की तलाश में है। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर और विश्लेषक आकाश चोपड़ा ने सुझाव दिया है कि कैमरन ग्रीन, केकेआर के लिए रसेल का “अंतिम उन्नत संस्करण” साबित हो सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी, तेज गति से रन बनाने की क्षमता और बैकअप गेंदबाज के तौर पर उपयोगिता उन्हें मेगा नीलामी में KKR की पहली पसंद बना सकती है।

आंद्रे रसेल युग का अंत और KKR की नई दिशा

एक दशक से अधिक समय तक KKR के मुख्य स्तंभ रहे आंद्रे रसेल को रिलीज़ करने का निर्णय फ्रैंचाइज़ी के लिए बड़ा कदम था। 2014 से 2024 तक रसेल ने, 133 मैचों में 2,500+ रन, 175+ स्ट्राइक रेट, 122 विकेट और दो बार IPL में मौस्ट वेल्यूएबल प्लेयर जैसे शानदार रिकॉर्ड बनाए। लेकिन फिटनेस, फॉर्म और टीम संरचना में बदलाव को देखते हुए KKR ने मेगा नीलामी से पहले यह कठोर निर्णय लिया। अब टीम नीलामी में 64.3 करोड़ रुपये की विशाल पर्स के साथ उतर रही है।

कैमरन ग्रीन : KKR की नई जरूरत के लिए परफेक्ट ऑलराउंडर?

चोपड़ा के अनुसार कैमरन ग्रीन KKR की आवश्यकताओं पर पूरी तरह फिट बैठते हैं। उन्होंने कहा कि केकेआर को ग्रीन को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि वह रसेल के मुकाबले: अधिक स्थिर बल्लेबाजी, लंबी पारियां खेलने की क्षमता, 3–4 ओवर नियमित गेंदबाजी, टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों में लचीला रोल जैसे गुण प्रदान करते हैं।

ग्रीन के IPL प्रदर्शन पर नजर

मुंबई इंडियंस (2023)

452 रन

160+ स्ट्राइक रेट

1 शतक

6 विकेट

RCB (2024)

255 रन

10 विकेट

टीम को शुरुआती खराब शुरुआत से उबारने में बड़ी भूमिका

टी20 अंतरराष्ट्रीय में भी इस साल उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, जहां उन्होंने 168+ स्ट्राइक रेट और लगातार रन बनाकर खुद को एक विश्वसनीय पावर-हिटर साबित किया है।

KKR की गेंदबाजी संयोजन ग्रीन के आने से होगा मजबूत

हर्षित राणा

वैभव अरोड़ा

सुनील नरेन

वरुण चक्रवर्ती

ग्रीन के आने से टीम को “फिफ्थ बॉलर + पावर हिटर” का बेहतरीन विकल्प मिलेगा। यह संयोजन T20 की आधुनिक मांगों के बिल्कुल अनुरूप है।

रिलीज और रिटेन की रणनीति: नई युवा कोर टीम तैयार

KKR ने इस सीजन जिन प्रमुख विदेशी खिलाड़ियों को रिलीजी किया, उनमें शामिल मोईन अली, एनरिक नॉर्टजे, क्विंटन डी कॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज, स्पेंसर जॉनसन के अलावा भारत के वेंकटेश अय्यर शामिल हैं।

रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची टीम के नए विज़न को दर्शाती है जिसमें अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संतुलित मिश्रण। इसमें शामिल अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, उमरान मलिक, अंगकृष रघुवंशी शामिल हैं।