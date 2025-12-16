स्पोर्ट्स डैस्क : अबु धाबी में आयोजित आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में कई खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला हुआ। इस नीलामी में कुल 359 खिलाड़ियों पर बोली लगनी है, लेकिन पहले ही सेट में ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने इतिहास रच दिया।

नीलामी में जैसे ही कैमरून ग्रीन का नाम आया, कई फ्रेंचाइजियों ने उनमें दिलचस्पी दिखाई। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच ग्रीन को लेकर जबरदस्त बिडिंग वॉर देखने को मिला। बोली लगातार बढ़ती चली गई और आखिरकार कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख रुपये की भारी रकम खर्च कर ग्रीन को अपने खेमे में शामिल कर लिया।

आरसीबी ने किया था रिलीज

कैमरून ग्रीन आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का हिस्सा थे, लेकिन फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया था। इसके बाद ग्रीन ने 2 करोड़ रुपये की बेस प्राइस के साथ आईपीएल 2026 की नीलामी में एंट्री की। उनकी ऑलराउंड क्षमता को देखते हुए कई टीमों ने उन पर दांव लगाया, लेकिन केकेआर ने सबसे ऊंची बोली लगाकर बाजी मार ली।

बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी

आईपीएल 2026 ऑक्शन में सबसे बड़े पर्स के साथ उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने ग्रीन पर 25.20 करोड़ रुपये खर्च किए। इसके साथ ही कैमरून ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के नाम था, जिन्हें 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। हालांकि, नियमों के मुताबिक ग्रीन को इस रकम में से 18 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि शेष राशि प्लेयर्स वेलफेयर फंड में जाएगी।

आईपीएल में कैमरून ग्रीन का प्रदर्शन

कैमरून ग्रीन ने आईपीएल में अब तक 29 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 153.70 की स्ट्राइक रेट और 41.59 के शानदार औसत से 707 रन बनाए हैं। उनके नाम आईपीएल में 1 शतक और 2 अर्धशतक दर्ज हैं। बल्ले के साथ-साथ गेंद से भी योगदान देने की क्षमता के चलते ग्रीन को आईपीएल के सबसे कीमती खिलाड़ियों में गिना जाता है। आईपीएल 2026 में अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि रिकॉर्ड कीमत पर खरीदे गए कैमरून ग्रीन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मैदान पर कितना बड़ा असर डाल पाते हैं।