रांची: भारत के स्टैंड-इन कप्तान केएल राहुल ने पहले वनडे में टीम इंडिया की 17 रन की जीत के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा की जबरदस्त प्रशंसा की। रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दोनों दिग्गजों ने भारतीय जीत में अहम भूमिका निभाई।

पहली पारी में विराट कोहली ने शानदार 135 रन (120 गेंद) की पारी खेलते हुए अपना 52वां वनडे शतक जड़ा, जबकि रोहित शर्मा ने 57 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन पारियों की बदौलत भारत ने 349/8 का बड़ा स्कोर खड़ा किया और आखिर में मैच 17 रन से अपने नाम किया।

राहुल ने मैच के बाद कहा, 'रोहित और कोहली को इस तरह खेलते देखना हमेशा मज़ेदार होता है। उन्होंने विरोधी टीमों को चकमा दे दिया है और दिखा दिया है कि वे क्या हैं। मैं यह लंबे समय से देख रहा हू, उन्हें ड्रेसिंग रूम में खेलते देखना और भी मज़ेदार है।'

राहुल ने माना—मैच के अंत में थोड़ा तनाव हुआ

उच्च स्कोर के बावजूद दक्षिण अफ्रीका की जोरदार चुनौती के बीच मैच आखिरी ओवरों तक रोमांचक बना रहा। इस पर राहुल ने कहा, 'झूठ नहीं बोलूंगा, आख़िर में पेट में तितलियां जरूर उड़ने लगी थीं। ODI क्रिकेट काफी समय बाद खेल रहे हैं, दबाव था, लेकिन गेंदबाज़ों ने शानदार काम किया।'

कोच ने बताई अपनी भूमिका—नंबर 6 पर खेलना अब सहज

केएल राहुल ने कहा कि उन्हें पिछले कुछ सीरीज से नंबर 6 पर बैटिंग की भूमिका दी गई है और यह उनके व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है।

हर्षित राणा और कुलदीप यादव की तारीफ

राहुल ने गेंदबाज़ों की भी तारीफ की, खासकर हर्षित राणा और कुलदीप यादव की। उन्होंने कहा, 'हर्षित ने बहुत अच्छा किया, नई गेंद से महत्वपूर्ण विकेट दिलाए। वह तेज़, लंबा और संभावनाओं से भरा खिलाड़ी है। वहीं कुलदीप लगातार टीम के लिए मैच-टर्निंग विकेट लेते रहते हैं।'

भारत अब सीरीज में 1-0 से आगे है और अगले दो मुकाबलों में बढ़त मजबूत करने की कोशिश करेगा।

