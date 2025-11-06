Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डैस्क: गोवा में जारी FIDE वर्ल्ड कप में आयोजकों की व्यवस्था पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल, रूस के ग्रैंडमास्टर इयान नेपोम्नियाच्ची टूर्नामेंट में ग्रैंडमास्टर दिप्तयान घोष से हारकर बाहर हो गए। हार के बाद वह अचानक गुस्से में दिखे और तुरंत खेल हॉल से बाहर चले गए। हार के एक घंटे के भीतर ही उन्होंने होटल से चेक आउट भी कर लिया और गोवा से चले गए। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी FIDE वर्ल्ड कप के बारे में जो टिप्पणी की वह टिप्पणी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। कई शतरंज प्रेमियों ने आयोजकों की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, जबकि कुछ ने इसे खिलाड़ी की निराशा का नतीजा बताया है।

इयान नेपोम्नियाच्ची ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा, "मैं पहले भी भारत में खेल चुका था (2019 में कोलकाता में), इसलिए मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि हालात कैसे होंगे। लेकिन FIDE ने, अपनी साख से, मुझे चौंका दिया। शतरंज के पहलू के बारे में कहने को कुछ नहीं है। यह उन जगहों में से एक है जहाँ से जाने का आपको पछतावा नहीं होगा।"

क्या CM प्रमोद सावंत लेंगे एक्शन?

रूसी खिलाड़ी की इस टिप्पणी से साफ है कि वह आयोजकों की व्यवस्था से नाखुश थे। हालांकि, उन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया कि असल में वजह क्या है। लेकिन सोशल मीडिया पर अब गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से इस मुद्दे पर कड़ा एक्शन लेने की मांग की जा रही है। कईयों का मानना है कि अगर ऐसे ही विदेशी खिलाड़ी हमारा देश छोड़कर जाएंगे तो यह गोवा का अपमान है। गोवा बहुत बड़ा टूरिज्म प्लेस है और ऐसे में रुसी खिलाड़ी की यहां से दिखी नाराजगी अन्य विदेशी खिलाड़ियों को भी प्रभावित कर सकती है।
 

बता दें कि नेपोम्नियाच्ची(2732) ने काले मोहरों के साथ पहले गेम में दिप्तयान (2573) से ड्रॉ खेला। रूसी दिग्गज जीत के प्रबल दावेदार थे, लेकिन दिप्तयान ने दूसरे गेम में काले मोहरों से अपने प्रतिद्वंद्वी को हराकर बाजी मारी। नेपोमनियाची ही एकमात्र बड़ा नाम नहीं था जो जल्दी बाहर हो गया। वेस्ली सो, वासिली इवानचुक और डेविड नवारा भी बाहर हो गए हैं। वहींअपनी जीत के बाद FIDE से बात करते हुए, दिप्तायन ने कहा, "मैंने इस मैच में अंडरडॉग के रूप में शुरुआत की थी। कल का मैच काफी नीरस ड्रॉ रहा था, लेकिन आज मैंने एक नया ओपनिंग खेला जो मैंने पहले कभी नहीं खेला था। शुरुआती दौर में, मुझे लगता है कि मैंने बराबरी कर ली थी, लेकिन बीच में, उसने एक छोटी सी गलती की और उसके बाद मैं एक अच्छी स्थिति में पहुँच गया। हो सकता है कि उसने कुछ और गलतियाँ की हों और मैंने बस एक प्यादा जीत लिया हो। यह विपरीत रंग के बिशप का अंतिम गेम था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इसे आसानी से गोल में बदल दिया।"

NO Such Result Found