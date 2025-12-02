स्पोर्ट्स डेस्क: आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन से पहले एक और बड़ा नाम चर्चा में है। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का नाम 1,355 रजिस्टर्ड खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल नहीं है। फाफ डु प्लेसिस और आंद्रे रसेल के IPL को अलविदा कहने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या मैक्सवेल भी लीग से रिटायर होने की तैयारी में हैं?

चार टीमों के लिए खेल चुके हैं मैक्सवेल

2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) से डेब्यू करने वाले मैक्सवेल ने अब तक IPL में चार फ्रेंचाइज़ियों—DC, MI, PBKS और RCB का प्रतिनिधित्व किया है। उनका 14 साल का IPL करियर 141 मैचों तक फैला है, जिसमें उन्होंने 2,819 रन, 18 फिफ्टी और 41 विकेट लिए हैं। 2013 में वे मुंबई इंडियंस के साथ IPL खिताब जीत चुके हैं।

IPL 2025 में चोट और खराब फॉर्म

पिछले सीजन में मैक्सवेल का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। 6 पारियों में सिर्फ 48 रन, औसत 8, स्ट्राइक रेट 97.95, गेंदबाजी में 4 विकेट। सीजन के बीच में चोट लगने के कारण उन्हें टूर्नामेंट छोड़ना पड़ा। PBKS ने रिलीज करते समय साफ कहा था कि टीम संयोजन में वह शुरुआती प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं दिख रहे थे।

लगातार दो सीजन से फॉर्म में गिरावट

PBKS में लौटने से पहले मैक्सवेल ने RCB के लिए 4 सीजन खेले थे। IPL 2024 में भी वह रन नहीं बना सके और 9 पारियों में सिर्फ 52 रन ही जुटा पाए। उन्होंने अपने IPL करियर में सिर्फ दो बार 500+ रन बनाए हैं—आखिरी बार IPL 2021 में।

मिनी ऑक्शन लिस्ट में क्यों नहीं?

15 दिसंबर को होने वाले मिनी ऑक्शन के लिए मैक्सवेल ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इससे कयास लगने लगे हैं कि शायद वे IPL से हटने की तैयारी में हैं, खासकर तब जब फाफ डु प्लेसिस और आंद्रे रसेल जैसे दिग्गज हाल ही में रिटायरमेंट ले चुके हैं।

हालिया स्थिति—चोट और इंटरनेशनल ब्रेक

कुछ महीने पहले मैक्सवेल को कलाई की चोट लगी थी और सर्जरी के बाद वे न्यूजीलैंड और भारत सीरीज से बाहर रहे। भारत के खिलाफ टी20 में उनकी एकमात्र उपस्थिति में भी वे सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए। हालांकि, वे T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत आने वाले हैं।