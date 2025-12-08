स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने IPL में केवल सीमित समय के लिए उपलब्ध रहने वाले विदेशी खिलाड़ियों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा कि जो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट को प्राथमिकता नहीं देते, उन्हें आईपीएल नीलामी में जगह ही नहीं मिलनी चाहिए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर जोश इंगलिस ने IPL 2026 के लिए अपनी सीमित उपलब्धता बताई थी, जिसके बाद यह मुद्दा और गरम हो गया।

गावस्कर की सख्त टिप्पणी: “सम्मान नहीं तो नीलामी में जगह नहीं”

अपने कॉलम में गावस्कर ने लिखा कि IPL दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग है और इसे हल्के में लेना सही नहीं। उन्होंने कहा: 'अगर खिलाड़ी IPL का सम्मान नहीं करता और पूरा सीजन खेलने को तैयार नहीं है, तो उसे नीलामी में शामिल ही नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अलावा कोई और कारण स्वीकार्य नहीं। अगर उसके लिए दूसरी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं तो नीलामी का एक सेकंड भी उस पर बर्बाद नहीं होना चाहिए।'

विदेशी खिलाड़ियों की चुन-चुनकर उपलब्धता पर सवाल

गावस्कर ने उन विदेशी खिलाड़ियों पर निशाना साधा जो केवल कुछ सप्ताह खेलने के लिए खुद को उपलब्ध कराते हैं। इससे पहले जोश इंगलिस ने अपनी शादी की वजह से IPL 2026 में सीमित उपलब्धता की सूचना BCCI को दी थी। पंजाब किंग्स ने इसी कारण इंगलिस को रिलीज किया। फिर भी इंगलिस ने खुद को IPL 2026 नीलामी में ₹2 करोड़ बेस प्राइस के साथ दर्ज कराया

“युवा भारतीय खिलाड़ियों की अरबों की बोली और खोई प्रतिभाएं”

गावस्कर ने अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी की बड़ी बोली पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा: कई युवा खिलाड़ियों को चंद मैचों के लिए करोड़ों मिल जाते हैं। लेकिन उनमें से ज्यादातर न तो नियमित खेल पाते हैं और न ही अपनी प्रतिभा लंबी अवधि तक दिखा पाते हैं। 'बहुत से युवा एक-दो सीजन के बाद कहीं खो जाते हैं, यह खेल के लिए अच्छा संकेत नहीं है'

IPL की प्रतिष्ठा पर गावस्कर का जोर

गावस्कर ने कहा कि यह लीग लाखों क्रिकेटरों के सपने पूरे करती है। ऐसे में यह जरूरी है कि सिर्फ वही खिलाड़ी शामिल हों जो पूरे सीजन खेलना चाहते हैं और अपनी उपलब्धता को लेकर पारदर्शी हों।