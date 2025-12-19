स्पोर्ट्स डेस्क : आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने जिन खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया, उनमें ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज जोस इंग्लिश का नाम सबसे ऊपर रहा। फ्रेंचाइजी ने उन्हें 8.6 करोड़ रुपए की बड़ी रकम खर्च कर टीम में शामिल किया, लेकिन ऑक्शन खत्म होते ही LSG की योजनाओं को बड़ा झटका लगा। खुद इंग्लिश ने साफ कर दिया है कि वह निजी कारणों से IPL 2026 के पूरे सीजन में उपलब्ध नहीं रह पाएंगे।

लखनऊ सुपर जायंट्स की ऑक्शन रणनीति

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कुल छह खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में शामिल किया। टीम का फोकस मध्यक्रम को मजबूत करने और आक्रामक बल्लेबाजी विकल्प जोड़ने पर था। इसी रणनीति के तहत जोस इंग्लिश पर भारी रकम लगाई गई, ताकि वह आने वाले सीजन में टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में रन बनाने की जिम्मेदारी संभाल सकें।

अप्रैल की शुरुआत में शादी

मिनी ऑक्शन के तुरंत बाद जोस इंग्लिश ने एबीसी स्पोर्ट से बातचीत में अपनी उपलब्धता को लेकर स्थिति साफ की। उन्होंने बताया कि अप्रैल की शुरुआत में उनकी शादी तय है, जिस वजह से वह आईपीएल 2026 के पूरे सीजन के लिए खुद को उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। इंग्लिश के मुताबिक ऑक्शन के दौरान जब शुरुआत में उनका नाम अनसोल्ड रहा, तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन बाद में मिली खबर ने सब कुछ बदल दिया।

ऑक्शन में LSG और SRH के बीच बिडिंग वॉर

जोस इंग्लिश को लेकर आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में दिलचस्प मोड़ तब आया, जब शुरुआती दौर में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। बाद में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जोरदार बिडिंग वॉर देखने को मिली। अंततः LSG ने 8.6 करोड़ रुपए की बोली लगाकर उन्हें अपने नाम किया। हालांकि अब उनकी शादी की तारीख के कारण आईपीएल के शुरुआती चरण में उनका खेलना मुश्किल माना जा रहा है।

आईपीएल 2026 का शेड्यूल और संभावित अनुपस्थिति

आईपीएल 2026 की शुरुआत 26 मार्च से होनी है, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल मई के आखिरी सप्ताह में खेला जाएगा। ऐसे में जोस इंग्लिश की शादी अप्रैल की शुरुआत में होने के कारण यह लगभग तय है कि वह शुरुआती मैचों से बाहर रहेंगे। इससे लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने प्लेइंग कॉम्बिनेशन में बदलाव करना पड़ सकता है।

पंजाब किंग्स के लिए रहा था दमदार पिछला सीजन

आईपीएल 2025 में जोस इंग्लिश पंजाब किंग्स का हिस्सा थे। उस सीजन उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कई मैचों में टीम को मजबूती दी। 11 पारियों में उन्होंने 30.88 की औसत और 162.57 के शानदार स्ट्राइक रेट से 278 रन बनाए। मुंबई इंडियंस के खिलाफ नंबर-3 पर खेली गई 42 गेंदों में 73 रन की पारी आज भी याद की जाती है। इसके बावजूद पंजाब किंग्स ने उन्हें आगामी सीजन के लिए रिटेन नहीं किया।