स्पोर्ट्स डेस्क: दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने एशिया कप (Asia Cup) में ओमान (Oman) के खिलाफ मैच में सूर्यकुमार यादव के बल्लेबाजी न करने और दूसरों को क्रीज पर मौका देने के फैसले पर अपनी राय साझा की। भारतीय कप्तान ओमान के खिलाफ बल्लेबाजी करने नहीं उतरे, जिससे अन्य खिलाड़ियों ने क्रीज पर कुछ जरूरी समय बिताया। इसके बावजूद संजू सैमसन (Sanju Samson) के अर्धशतक की बदौलत भारत (India) ने टूर्नामेंट का अब तक का संयुक्त रूप से सर्वोच्च स्कोर बनाया।

गावस्कर ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, 'अगर उन्होंने एक ओवर भी बल्लेबाजी की होती तो वह कुछ चौके और छक्के लगा सकते थे और यह उनके लिए अच्छा होता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी की शायद उन्हें बल्लेबाजी अभ्यास की जरूरत नहीं है। उन्होंने सोचा होगा कि अगर भारत किसी मैच में जल्दी विकेट खो देता है तो कुलदीप यादव की बल्लेबाजी काम आ सकती है। शायद इसीलिए उन्होंने कुलदीप को बल्लेबाजी के लिए भेजा होगा।'

सूर्यकुमार की नेतृत्व क्षमता से गावस्कर प्रभावित

गावस्कर ने आगे कहा, 'वह बहुत अपरंपरागत सोच वाले व्यक्ति हैं। हमने श्रीलंका में देखा कि उन्होंने खुद गेंदबाजी की और रिंकू सिंह को भी गेंद थमाई। उन्होंने मैच का रुख पलट दिया, जो हाथ से फिसलता हुआ लग रहा था और भारत को मैच जिताया। वह एक अभिनव सोच वाले व्यक्ति हैं। शायद इसीलिए उन्होंने बल्लेबाजी नहीं की और कुलदीप और अर्शदीप सिंह को मैदान पर उतारा।'

गौर है कि मेन इन ब्लू ने ओमान खिलाफ अपने 20 ओवर 188/8 पर समाप्त किए। सैमसन के अलावा अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने भी क्रमशः 38 और 29 रनों की शानदार पारी खेली। 189 रनों का लक्ष्य ओमान के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ क्योंकि टीम ने अपने 20 ओवर 167/4 पर समाप्त कर टूर्नामेंट में अपनी लगातार तीसरी हार दर्ज की।