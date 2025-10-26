इंदौर: महिला वनडे विश्व कप 2025 के दौरान इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना ने क्रिकेट जगत को झकझोर दिया है। इस मामले में भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावसकर (Sunil Gavaskar) ने कड़ी नाराजगी जताई है और आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, दोनों महिला खिलाड़ी इंदौर के एक कैफे की ओर जा रही थीं, जब एक बाइक सवार ने उन्हें अनुचित तरीके से छुआ। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया।

इस घटना पर गावसकर ने कहा, 'भारत ‘अतिथि देवो भव’ के लिए जाना जाता है। इस तरह की घटना बहुत शर्मनाक है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन दोषी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए — उसे जेल में डाल दो और चाबी फेंक दो। यही एक तरीका है।'

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि बोर्ड की "ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी" ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा, 'यह एक बेहद निंदनीय लेकिन अलग-थलग घटना है। भारत अपनी मेहमाननवाज़ी के लिए जाना जाता है। हम मध्य प्रदेश पुलिस का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने तुरंत कार्रवाई की। हम सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।'

उधर, इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की आलाना किंग ने सात विकेट झटककर इतिहास रच दिया। यह महिला विश्व कप में पहली बार है जब किसी गेंदबाज ने सात विकेट लिए हों।

अब ऑस्ट्रेलियाई टीम 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में भारत के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी। कप्तान एलिसा हीली की फिटनेस को लेकर अब भी संशय बना हुआ है।