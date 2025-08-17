नई दिल्ली : ओवल में खेले गए पांचवें टेस्ट के अंतिम दिन भारत की युवा टेस्ट टीम ने इंग्लैंड पर 6 रनों से शानदार जीत हासिल की, जिससे एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2-2 से बराबर हो गई। इंग्लैंड में भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा रहे शार्दुल ठाकुर ने मुख्य कोच गौतम गंभीर की प्रशंसा की। बोरिया मजूमदार से बात करते हुए शार्दुल ने कहा, 'हमने उन्हें हमेशा एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में देखा है जो टीम के लिए लड़ने को तैयार रहता है, और यहां तक कि हडल के दौरान भी उन्होंने वही ऊर्जा हममें भर दी, वही ऊर्जा जो वह अपने खेल के दिनों में मैदान पर लाते थे।'

शार्दुल ने कहा, 'वह एक सफल खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश और राज्य के लिए ट्रॉफियां जीती हैं। वह टीम में अपना सारा अनुभव और प्रेरणा लेकर आते हैं। आलोचनाएं आती-जाती रहेंगी, लेकिन एक टीम के तौर पर जीत मायने रखती है, और मेरा मानना है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।' भारत की चुनौती कठिन थी। विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने और मोहम्मद शमी की अनुपस्थिति के कारण टीम अनुभव के लिए जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज पर ज्यादा निर्भर थी। केएल राहुल और ऋषभ पंत बल्लेबाजी में अनुभवी नाम थे।

शार्दुल ने बताया, 'जब आपकी पीठ दीवार से टिकी हो, तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता और यही स्थिति थी। ... हो सकता है कि हम युवा हों, लेकिन हम अपनी प्रतिभा की बदौलत यहां हैं और जैसा कि हमारे कोच ने कहा था, 'अगर आपमें विश्वास है, तो कोई भी विरोधी ऐसा नहीं है जिसे आप हरा नहीं सकते। अगर आपका दिन है, तो आप किसी भी टीम को हरा सकते हैं, चाहे आप उसे कितना भी चाहें।' शार्दुल के लिए युवा खिलाड़ियों की भूख निर्णायक थी। उन्होंने कहा, 'जब युवा टीम में होते हैं, तो वे दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसी ने टीम का मनोबल बढ़ाया और हमारी टीम को आगे बढ़ाया।'

शार्दुल ने ओवल में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच में भी ओपनिंग की। इंग्लैंड को आखिरी दिन चार विकेट के साथ 35 रन चाहिए थे। भारत को विश्वास की जरूरत थी। उन्होंने कहा, 'चौथे दिन हुआ यह कि पुरानी गेंद में अभी भी चमक थी और वह स्विंग कर रही थी इसलिए इससे हमें हैरी ब्रुक और जैकब बेथेल के दो महत्वपूर्ण विकेट लेने में मदद मिली। अगला विकेट जो रूट का था और फिर अगले दिन का समय आ गया।'

उन्होंने कहा, 'पूरी टीम इस बात पर एकमत थी कि हम यह मैच जीतेंगे। हमारी टीम की रणनीति भी साफ और सरल थी - गौती भाई ने हमें यह विश्वास बनाए रखने को कहा कि हम यह कर सकते हैं।' उन्होंने आगे कहा, '(मोहम्मद) सिराज और प्रसिद्ध (कृष्णा) अपने स्पेल में थे इसलिए उनके लिए अच्छी शुरुआत करना भी जरूरी था, जो उन्होंने किया। सिराज और प्रसिद्ध को उन महत्वपूर्ण विकेटों और जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी, खासकर सिराज को जिन्होंने 5 टेस्ट मैच खेले हैं, बहुत सारा श्रेय जाता है। यह सब दबाव बनाने के बारे में था और एक टीम को उस दबाव में लड़खड़ाना पड़ा। मुझे लगता है कि भारत ने शानदार प्रदर्शन किया।'