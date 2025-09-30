गुंटूर , आंध्र प्रदेश ( निकलेश जैन ) 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में आज नौवा राउंड खेला गया और अब जबकि सिर्फ दो राउंड ही खेले जाने बाकी है ऐसे में पीएसपीबी के कृष्णन शशिकिरण, केरला के गौतम कृष्णा और तमिलनाडू के इनियन पी 7.5 अंक बनाकर सयुंक्त बढ़त पर चल रहे है । इस बार राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का महत्व और ज्यादा इसीलिए भी है की बहुत संभव है की कई खिलाड़ियों को भारत में हो रहे विश्व कप में सीधे प्रवेश मिल जाए क्यूंकी मेजबान होने के नाते भारत के पास कुछ अतिरिक्त खिलाड़ियों का खिलाने का कोटा होता है ।

नौवे राउंड में कई चौंकाने वाले परिणाम आए जहां पर दिग्गज खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों नें मात देते हुए बड़ा उलटफेर किया । पहले बोर्ड पर कृष्णन शशिकिरण नें अपने पांचवें राष्ट्रीय खिताब की उम्मीद कायम रखी है । आज के मुक़ाबले में सफ़ेद मोहोरे से खेल रहे रेल्वे के आयुष शर्मा नें कृष्णन को ड्रॉ पर रोक लिया बावजूद इसके उनकी सयुंक्त बढ़त बरकरार है । वहीं दूसरे बोर्ड पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब पाँच बार के कॉमनवैल्थ चैम्पियन अभिजीत गुप्ता को केरला के युवा खिलाड़ी गौतम कृष्णा नें पराजित करते हुए सयुंक्त बढ़त में खुद को शामिल कर लिया । तीसरे बोर्ड पर शीर्ष वरीय इनियन पी नें रेल्वे के दीपन चक्रवर्ती को पराजित करते हुए एक बार फिर से खुद को शीर्ष स्थान की दौड़ में शामिल कर लिया है । अन्य बड़े परिणामों में बड़ा उलटफेर किया गोवा के ऋत्विज पराज नें जिन्होने दूसरे वरीय और छह बार के राष्ट्रीय चैम्पियन सूर्या शेखर गांगुली को पराजित कर दिया तो तमिलनाडू के मनीष अंटो नें पूर्व एशियन चैम्पियन एसपी सेथुरमन को मात देते हुए चौंका दिया ।