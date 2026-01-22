स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच बनना सिर्फ रणनीति बनाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह लगातार आलोचना, उम्मीदों और दबाव के बीच संतुलन साधने की जिम्मेदारी भी है। इसी भूमिका को लेकर कांग्रेस सांसद और मशहूर लेखक शशि थरूर ने भारत के हेड कोच गौतम गंभीर की खुलकर सराहना की है। नागपुर में भारत बनाम न्यूजीलैंड T20I सीरीज़ के पहले मैच से पहले हुई मुलाकात के बाद थरूर ने गंभीर को “प्रधानमंत्री के बाद सबसे मुश्किल जॉब वाला व्यक्ति” बताया, जिस पर गंभीर ने भी गरिमापूर्ण प्रतिक्रिया दी।

नागपुर में हुई मुलाकात, बयान ने खींचा ध्यान

बुधवार को नागपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले T20I से पहले शशि थरूर और गौतम गंभीर की मुलाकात हुई। इस बातचीत के बाद थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक तस्वीर साझा की और गंभीर की भूमिका को देश की सबसे चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक बताया। उनके इस बयान ने क्रिकेट और राजनीति—दोनों हलकों में चर्चा छेड़ दी।

शशि थरूर की नजर में गंभीर की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी

थरूर ने अपनी पोस्ट में कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करना बेहद कठिन काम है, क्योंकि यहां हर फैसले पर लाखों लोग राय देते हैं। उन्होंने गंभीर को अपना पुराना मित्र बताते हुए लिखा कि रोज़ाना होने वाली आलोचनाओं और अटकलों के बावजूद वह शांत रहते हैं और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। थरूर के अनुसार, यही गुण किसी भी बड़े लीडर को अलग बनाता है।

गंभीर की प्रतिक्रिया: व्यंग्य और सच्चाई का मिश्रण

शशि थरूर की पोस्ट के जवाब में गौतम गंभीर ने भी X पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने थरूर का धन्यवाद करते हुए कहा कि समय के साथ एक कोच की कथित “असीमित अथॉरिटी” को लेकर फैली गलतफहमियां दूर होंगी। गंभीर ने हल्के व्यंग्य के साथ यह भी कहा कि उन्हें अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा किया जाना दिलचस्प अनुभव है, जबकि वही लोग टीम के लिए सबसे बेहतर चाहते हैं।

सार्वजनिक आलोचना और कोच की भूमिका

भारतीय टीम का हेड कोच होना हमेशा जांच के दायरे में रहना है। टीम चयन से लेकर रणनीति तक, हर फैसला बहस का विषय बन जाता है। थरूर ने इस दबाव को स्वीकार करते हुए कहा कि गंभीर जिस तरह शांति और दृढ़ता के साथ काम कर रहे हैं, वह काबिले-तारीफ है। उनका मानना है कि गंभीर का नेतृत्व टीम को लंबे समय में फायदा पहुंचा सकता है।

लीडरशिप स्टाइल की हुई सराहना

शशि थरूर ने गंभीर की लीडरशिप को शांत, मजबूत और असरदार बताया। उन्होंने कहा कि गंभीर बिना शोर-शराबे के अपने काम पर ध्यान देते हैं और टीम को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। थरूर ने भारतीय टीम को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि आने वाला व्हाइट-बॉल सीजन भारत के लिए सफल रहेगा।

T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अहम सीरीज

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज़ भारत के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों का हिस्सा है। भारत ने नागपुर में पहला मुकाबला 48 रन से जीतकर सीरीज़ की शानदार शुरुआत की। ऐसे में गौतम गंभीर की रणनीति और नेतृत्व पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।