स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीत के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। लंबे समय से चल रही अटकलों और ड्रेसिंग रूम की कथित खींचतान के बीच गंभीर का यह बयान माहौल को शांत करता दिख रहा है।

भारत की 2-1 सीरीज जीत और गंभीर की प्रतिक्रिया

विशाखापट्टनम में खेले गए निर्णायक वनडे मुकाबले को भारत ने 9 विकेट से जीतकर सीरीज अपने नाम की। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने रोहित और विराट की मौजूदगी को “भारत के लिए मैच-विनिंग फैक्टर” बताया। उन्होंने कहा कि भले वे अब सिंगल-फॉर्मेट खिलाड़ी हों, लेकिन ODI में उनका योगदान टीम को लगातार मजबूती देता रहेगा। गंभीर ने साफ किया कि 2027 वर्ल्ड कप तक दोनों खिलाड़ियों की उपयोगिता कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी।

“रोहित और विराट वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ी हैं” — गंभीर

गंभीर ने रोहित-विराट की भूमिका पर जोर देते हुए कहा: “वे गुणवत्ता वाले खिलाड़ी हैं। लंबे समय से भारत के लिए वही करते आ रहे हैं जो टीम को चाहिए। उनका अनुभव ड्रेसिंग रूम में बेहद महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि वे आगे भी टीम को वही स्थिरता देंगे।” इस बयान के बाद यह साफ संकेत मिला है कि 2027 विश्व कप की योजनाओं में दोनों दिग्गजों की जगह मजबूत बनी हुई है।

ड्रेसिंग रूम विवादों पर लगा ब्रेक?

पिछले कुछ हफ्तों में मीडिया में ऐसी रिपोर्टें थीं कि गंभीर, कोहली और रोहित के बीच संवाद कम हो गया है। कहा गया कि चयन और योजनाओं को लेकर मतभेद हैं, क्योंकि दोनों दिग्गज अब सिर्फ एक फॉर्मेट में खेल रहे हैं। लेकिन गंभीर के इस बयान ने इन सभी अटकलों को शांत कर दिया है और यह संदेश दिया है कि टीम में सब कुछ सामान्य है।

रोहित-कोहली का हालिया प्रदर्शन

रोहित शर्मा: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज

विराट कोहली: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 300+ रन और दो शतक, प्लेयर ऑफ द सीरीज

दोनों लगभग 40 की उम्र के करीब हैं, लेकिन उनका वर्तमान फॉर्म दिखाता है कि फिटनेस और प्रदर्शन अभी शीर्ष स्तर पर है।इसी कारण चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट 2027 विश्व कप तक उनकी भूमिका को लेकर आश्वस्त हैं।

2027 वर्ल्ड कप—क्या रोहित और विराट खेलेंगे?

गंभीर के बयान के बाद अब तस्वीर और साफ हो गई है— अगर फिटनेस और फॉर्म ऐसे ही बना रहा, तो टीम इंडिया के दो सबसे अनुभवी बल्लेबाज 2027 विश्व कप में अहम भूमिका निभाएंगे। चयनकर्ताओं के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन प्रदर्शन ने हर संदेह को खत्म कर दिया है।