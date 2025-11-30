स्पोर्ट्स डेस्क : टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। रोहित अब वनडे क्रिकेट में 352 छक्कों के साथ इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। रोहित को इस मैच से पहले ये रिकॉर्ड बनाने के लिए 3 छक्कों की जरूरत थी। रोहित ने इस मामले में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी (351) को पीछे छोड़ दिया है जो इससे पहले वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के (351) मारने वाले खिलाड़ी थे।

ODI में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 5 खिलाड़ी

1. रोहित शर्मा

मैच: 277

पारी: 269

रन: 11427

छक्के: 352

2. शाहिद अफरीदी

मैच: 398

पारी: 369

रन: 8064

छक्के: 351

3. क्रिस गेल

मैच: 301

पारी: 294

रन: 10480

छक्के: 331

4. सनथ जयसूर्या

मैच: 445

पारी: 433

रन: 13430

छक्के: 270

5. महेंद्र सिंह धोनी

मैच: 350

पारी: 297

रन: 10773

छक्के: 229