Sports
स्पोर्ट्स डेस्क : टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। रोहित अब वनडे क्रिकेट में 352 छक्कों के साथ इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। रोहित को इस मैच से पहले ये रिकॉर्ड बनाने के लिए 3 छक्कों की जरूरत थी। रोहित ने इस मामले में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी (351) को पीछे छोड़ दिया है जो इससे पहले वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के (351) मारने वाले खिलाड़ी थे।

ODI में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 5 खिलाड़ी

1. रोहित शर्मा

मैच: 277
पारी: 269
रन: 11427
छक्के: 352

2. शाहिद अफरीदी

मैच: 398
पारी: 369
रन: 8064
छक्के: 351

3. क्रिस गेल

मैच: 301
पारी: 294
रन: 10480
छक्के: 331

4. सनथ जयसूर्या

मैच: 445
पारी: 433
रन: 13430
छक्के: 270

5. महेंद्र सिंह धोनी

मैच: 350
पारी: 297
रन: 10773
छक्के: 229

