स्पोर्ट्स डेस्क : वेस्टइंडीज क्रिकेट के सुनहरे दौर के सधे हुए ऑलराउंडर बर्नार्ड जूलियन का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। त्रिनिदाद और टोबैगो के वाल्सेन में शनिवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से क्रिकेट जगत में गहरा शोक छा गया है। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि जूलियन सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि “वेस्टइंडीज क्रिकेट की आत्मा के प्रतिनिधि” थे।

1975 विश्व कप के नायक

बर्नार्ड जूलियन 1975 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे — वही टूर्नामेंट जिसने वेस्टइंडीज को पहली बार विश्व क्रिकेट का सम्राट बनाया। उन्होंने उस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट (20 रन देकर), न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 विकेट (27 रन देकर) और लॉर्ड्स फाइनल में 2 विकेट (38 रन देकर) लिए थे। साथ ही, उन्होंने नाबाद 26 रन बनाकर टीम की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई।

गेंद और बल्ले दोनों में माहिर

अपने करियर में जूलियन ने 24 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 866 रन बनाए और 50 विकेट चटकाए। एकदिवसीय क्रिकेट में भी उन्होंने 18 विकेट लेकर टीम की जीत में योगदान दिया।

वे बाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज थे, जिनकी गेंदबाजी में लय, नियंत्रण और दिशा का अद्भुत मिश्रण था। बल्ले से वे संयम और आत्मविश्वास के साथ टीम को स्थिरता देते थे।

एक सादगीपूर्ण और विचारशील खिलाड़ी

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने अपने बयान में कहा कि जूलियन को उनके शांत स्वभाव, ईमानदारी और खेल के प्रति सम्मान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मैदान के बाहर भी वे टीम के युवाओं के मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते थे।

विवादों के बीच विदाई

1982-83 में दक्षिण अफ्रीका के दौरे में भाग लेने के बाद उनका अंतरराष्ट्रीय करियर अचानक समाप्त हो गया। उस दौर में रंगभेद विरोधी आंदोलन चरम पर था, और इस निर्णय ने खेल और नैतिकता के बीच चल रही जद्दोजहद को उजागर किया।