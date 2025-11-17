कराची : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन (ए टीम) और अंडर-19 टीमों का निदेशक नियुक्त किया है। सरफराज पिछले साल से बोर्ड से जुड़े हुए हैं और अब दोनों टीमों से संबंधित सभी कार्यों का नेतृत्व करेंगे।

यह फैसला राइजिग स्टार्स एशिया कप टी20 के ग्रुप बी मैच में भारत पर जीत के कुछ घंटे बाद आया है। माज सदाकत के हरफनमौला खेल से पाकिस्तान शाहीन्स (ए टीम) ने राइजिग स्टार्स एशिया कप टी20 के ग्रुप बी मैच में भारत ए को 40 गेंद शेष रहते आठ विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए को 19 ओवर में 136 रन पर आउट करने के बाद महज 13.2 ओवर में दो विकेट पर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। ‘प्लेयर ऑफ द मैच' सदाकत ने 47 गेंद में सात चौके और चार छक्के की मदद से नाबाद 79 रन की पारी खेलने के अलावा तीन ओवर में 12 रन देकर दो विकेट लिये। भारत के लिए सुयश शर्मा और यश ठाकुर ने एक-एक विकेट लिए।

पीसीबी के एक सूत्र ने कहा, ‘आप कह सकते हैं कि वह पाकिस्तान शाहीन और जूनियर टीम के निदेशक हैं और जरूरत पड़ने पर उनके साथ विदेश दौरे पर भी जाएंगे।' सूत्र के अनुसार शाहीन और अंडर-19 टीमों के कोच, चयनकर्ता, सहयोगी स्टाफ के सदस्य अब सरफराज को रिपोर्ट करेंगे। सूत्र ने कहा, ‘वह दोनों टीमों के लिए कोच या सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में लिए गए किसी भी फैसले में शामिल होंगे।'