स्पोर्ट्स डेस्क : T20 World Cup 2026: सुपर-8 में भारत से भिड़ंत से पहले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ओपनर Neil McKenzie ने भारतीय टीम को चेतावनी दी है। उनका मानना है कि कप्तान Aiden Markram सिर्फ उपयोगी नहीं, बल्कि प्रभावी ऑफ-स्पिनर भी हैं और भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों के खिलाफ बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं।

‘मार्करम के पास कई विकल्प’

नील मैकेंजी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा: 'मार्करम एक उपयोगी से कहीं ज्यादा बेहतर ऑफ-स्पिनर हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों के खिलाफ आपके पास लुंगी एनगिडी जैसे गेंदबाज़ भी हैं, जो नई गेंद से लेकर मिडिल ओवर्स और डेथ तक गेंदबाज़ी कर सकते हैं। उनकी पसंदीदा धीमी गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों को परेशान करती है।' उन्होंने संकेत दिया कि साउथ अफ्रीका के पास भारतीय बल्लेबाज़ों को रोकने के लिए कई रणनीतिक विकल्प मौजूद हैं।

मार्करम की गेंदबाज़ी: अब तक कैसा प्रदर्शन?

मौजूदा टूर्नामेंट में मार्करम ने अब तक दो ओवर फेंके हैं।

अफगानिस्तान के खिलाफ: 1 ओवर में 14 रन

न्यूजीलैंड के खिलाफ: 1 ओवर में 15 रन

हालांकि ये ओवर महंगे रहे, लेकिन टीम मैनेजमेंट उन्हें रणनीतिक रूप से इस्तेमाल कर सकता है।

भारत के खिलाफ मार्करम का टी20I रिकॉर्ड

14 ओवर, 137 रन, 2 विकेट, इकॉनमी रेट: 9.78; गौर है कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा और नीदरलैंड्स के आर्यन दत्त जैसे गेंदबाज़ों ने पावरप्ले में ऑफ-स्पिन से भारत को नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में मार्करम भी नई गेंद से शुरुआत कर सकते हैं।

लुंगी एनगिडी भी बन सकते हैं खतरा

तेज गेंदबाज़ Lungi Ngidi अपनी गति और बदलाव भरी गेंदों से भारतीय बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों को चुनौती दे सकते हैं। उनकी ‘स्लो बॉल’ खास तौर पर असरदार मानी जाती है।

बल्ले से भी शानदार फॉर्म में मार्करम

मार्करम का भारत के खिलाफ बल्लेबाज़ी रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है: 14 पारियां 327 रन, औसत: 23.35, स्ट्राइक रेट: 131.85, 2 अर्धशतक।

मौजूदा टूर्नामेंट में वह चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं। 4 पारियां, 178 रन, औसत: 59.33, स्ट्राइक रेट: 187.36; उन्होंने ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद अर्धशतक जड़कर टीम को जीत दिलाई थी।