स्पोर्ट्स डेस्क : ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन स्टार Saina Nehwal ने बैडमिंटन की वैश्विक संस्था Badminton World Federation (BWF) से स्कोरिंग सिस्टम में प्रस्तावित बदलाव को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। साइना का मानना है कि मौजूदा तीन गेम की 21 अंक वाली प्रणाली खेल की गति, प्रतिस्पर्धा और खिलाड़ियों की सहनशक्ति को बेहतर तरीके से परखती है।

21 अंक की मौजूदा प्रणाली को बदलने का प्रस्ताव

दरअसल BWF ने वर्तमान तीन गेम की 21 अंक वाली प्रणाली को बदलकर तीन गेम की 15 अंक वाली प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर 25 अप्रैल को डेनमार्क के Horsens में होने वाली BWF की वार्षिक आम बैठक में मतदान किया जाएगा।

बदलाव से पहले गहराई से विचार जरूरी

साइना ने कहा कि बैडमिंटन की परंपरा काफी समृद्ध है और All England Open Badminton Championships तथा BWF World Championships जैसे टूर्नामेंट खिलाड़ियों की गति और सहनशक्ति की असली परीक्षा लेते हैं। उन्होंने कहा कि स्कोरिंग सिस्टम या प्रारूप में किसी भी बदलाव पर बहुत सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए क्योंकि खिलाड़ी मौजूदा 21 अंक की प्रणाली के साथ अच्छी तरह तालमेल बैठा चुके हैं।

नए प्रारूप में ग्रुप स्टेज का प्रस्ताव

BWF वर्ल्ड टूर के लिए प्रस्तावित नए प्रारूप के अनुसार एशिया और यूरोप में होने वाले पांच सुपर 1000 टूर्नामेंट में एकल वर्ग में 48 खिलाड़ी पहले ग्रुप चरण में खेलेंगे, जिसके बाद नॉकआउट मुकाबले होंगे। वहीं युगल स्पर्धा में 32 जोड़ियों का नॉकआउट ड्रॉ होगा और प्रत्येक सुपर 1000 टूर्नामेंट 11 दिन तक चलेगा।

खिलाड़ियों के कल्याण पर भी ध्यान जरूरी

साइना ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन कैलेंडर काफी व्यस्त है और खिलाड़ियों को आराम के लिए बहुत कम समय मिलता है। उनके अनुसार बैडमिंटन शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण खेल है, जिसमें लंबी रैलियां होती हैं और खिलाड़ी लगभग हर सप्ताह टूर्नामेंट खेलते हैं। ऐसे में पर्याप्त रिकवरी का समय बेहद जरूरी है।

लक्ष्य सेन की निरंतरता की सराहना

साइना ने भारतीय शटलर Lakshya Sen की भी तारीफ की, जो हाल ही में All England Open Badminton Championships में पुरुष एकल के फाइनल में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ऑल इंग्लैंड जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल में दो बार पहुंचना बड़ी उपलब्धि है और यह लक्ष्य के खेल में निरंतरता को दर्शाता है।

युवा खिलाड़ियों को फिटनेस और रणनीति पर देना होगा ध्यान

35 वर्षीय साइना का मानना है कि शीर्ष स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों को फिटनेस, अनुशासन और मानसिक मजबूती बनाए रखनी होगी। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों को शारीरिक ताकत, मैच के दौरान धैर्य और बेहतर रणनीति विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए।