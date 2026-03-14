स्पोर्ट्स डेस्क : हाल ही में खबरें सामने आई थीं कि Pakistan national cricket team के खिलाड़ियों पर ICC Men's T20 World Cup 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद 50 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि अब Pakistan Cricket Board (PCB) ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। बोर्ड के प्रवक्ता ने साफ कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया और यह सिर्फ सोशल मीडिया पर फैली अफवाह है।

PCB प्रवक्ता ने क्या कहा

PCB के प्रवक्ता Amir Mir ने इन खबरों को गलत बताते हुए कहा कि खिलाड़ियों पर किसी भी तरह का जुर्माना लगाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा, 'PCB ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। यह सब सोशल मीडिया की अफवाह है। बोर्ड में ऐसी कोई परंपरा या नियम भी नहीं है कि खिलाड़ियों पर इस तरह का जुर्माना लगाया जाए।'

भारत से हार के बाद आई थीं खबरें

पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद यह खबरें सामने आई थीं कि टीम के हर खिलाड़ी पर 50 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि यह फैसला भारत के खिलाफ करारी हार के बाद लिया गया है। उस मैच में पाकिस्तान को India national cricket team के हाथों 61 रन से हार का सामना करना पड़ा था और टीम सिर्फ 114 रन पर ऑलआउट हो गई थी।

सुपर-8 से बाहर हो गई थी पाकिस्तान टीम

पाकिस्तान टीम की कप्तानी Salman Ali Agha कर रहे थे और टीम सुपर-8 चरण से ही बाहर हो गई थी। यह लगातार दूसरा टी20 वर्ल्ड कप था जब पाकिस्तान नॉकआउट चरण में जगह बनाने में नाकाम रहा।

अहमद शहजाद ने जुर्माना भरने की कही थी बात

जुर्माने की खबरों के बाद पाकिस्तान के अनुभवी क्रिकेटर Ahmed Shehzad ने भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर इस जुर्माने से देश या क्रिकेट का भला होता है तो वह सभी खिलाड़ियों की तरफ से 50 लाख रुपये देने को तैयार हैं।