नई दिल्ली : जब श्रीलंका ने आखिरी बार 2022 में UAE में हुए टी20 एशिया कप में हिस्सा लिया था, तो उन्होंने खिताब जीतने के लिए कड़ी मेहनत की थी। 9 सितंबर से शुरू हो रहे टी20 एशिया कप के एक और संस्करण में श्रीलंका एक ऐसी टीम होने का वादा करती है जिस पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित हो सकता है। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर रसेल अर्नोल्ड ने कहा कि उन्होंने चरित असलांका की अगुवाई वाली टीम की प्रतियोगिता में संभावनाओं पर बात की।

आप इस आगामी एशिया कप में श्रीलंका की संभावनाओं का आकलन कैसे करेंगे? इसके जवाब में अर्नोल्ड ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह चुनौतीपूर्ण और रोमांचक भी होगा क्योंकि श्रीलंका चुपचाप अलग-अलग पदों पर खिलाड़ियों को ढूंढ रहा है और उनकी भूमिकाओं को समझ रहा है। यह पूरी टीम में साफ दिखाई दे रहा है। संतुलन अच्छा लग रहा है। इसलिए, मुझे लगता है कि यह उनके लिए यह देखने का एक बेहतरीन मौका है कि वे कहां हैं। अगर आप चीजें सही कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके पास आगे बढ़ने के लिए काबिलियत है।

आप ग्रुप बी में श्रीलंका के प्रतिद्वंद्वियों का आकलन कैसे करते हैं, जो वर्तमान में एक कठिन स्थिति में हैं? अर्नोल्ड ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही कठिन ग्रुप है। यह एक ऐसा ग्रुप है जिसे आप आसानी से नहीं हरा सकते। खासकर अफगानिस्तान, वे लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। उनकी गेंदबाजी हमेशा अलग रही है। उनके पास राशिद खान और अन्य खिलाड़ी हैं जिनके पास कई विविधताएं थीं। लेकिन अब वे बेहतर बल्लेबाजों को ला रहे हैं। उनके पास ताकत है, और उनके पास ऐसे मजबूत खिलाड़ी हैं जो पारी को नियंत्रित कर सकते हैं।'

उन्होंने कहा, 'वे सभी इतने खतरनाक बन रहे हैं कि बल्लेबाजी का आत्मविश्वास गेंदबाजी में भी प्रवाहित हो रहा है। इसलिए, वे चौतरफा खतरा हैं। वे विश्व क्रिकेट में रैंकिंग में लगातार ऊपर चढ़ रहे हैं या सीढ़ी चढ़ रहे हैं। इसलिए वे एक ऐसी टीम हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए। बांग्लादेश भी किसी भी स्तर पर एक बड़ा खतरा है। श्रीलंका हाल ही में घरेलू सीरीज में उनसे 2-1 से हार गया था। इसलिए यह आसान नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि श्रीलंका बेहतर क्रिकेट खेलेगा। मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी भूमिका और जिस दिशा में वे जाना चाहते हैं, उसके प्रति विश्वास और समझ है। इसलिए, मुझे लगता है कि श्रीलंका और अफगानिस्तान उस ग्रुप में आगे बढ़ेंगे।'

ग्रुप ए के बारे में भी कुछ कहना है, आपके विचार से भारत कैसा प्रदर्शन कर रहा है? श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर ने कहा, 'मुझे लगता है कि वे मजबूत स्थिति में हैं। पिछले दो सालों में मैं बस कुछ आंकड़े देख रहे थे, 53 (59) मैच (2022 टी20 विश्व कप के बाद), और मुझे लगता है कि उन्होंने केवल 10 मैच हारे हैं। उन्होंने कई बदलाव किए हैं, और अलग-अलग चरणों में अलग-अलग खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन नतीजों से समझौता नहीं किया गया है और उनका प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि वे टूर्नामेंट के पसंदीदा हैं। बुमराह और कुलदीप के साथ वे इंग्लैंड और शायद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि पाकिस्तान, आगे बढ़ने वाली दूसरी टीम होगी। अगर वे एक मैच हार जाते हैं और सुपर फोर में जगह नहीं बना पाते हैं, तो मुझे बहुत हैरानी होगी।'

