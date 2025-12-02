Go to PunjabKesari.in

नेशनल डेस्क : एशेज सीरीज का आयोजन पहले ही हो चुका है और इसका दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से गाबा में खेला जाएगा। इस मैच से पहले इंग्लैंड क्रिकेट को बड़ा झटका लगा है। टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रॉबिन स्मिथ का निधन हो गया। वे 62 साल के थे और ऑस्ट्रेलिया में अंतिम सांस ली।

रॉबिन स्मिथ का इंग्लैंड क्रिकेट में योगदान

रॉबिन स्मिथ ने इंग्लैंड क्रिकेट के लिए 1980 और 1990 के दशक में खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 1988 से 1996 तक 62 टेस्ट मैच खेले और 4,236 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 शतक निकले, जिनमें से 3 शतक वेस्टइंडीज के खिलाफ थे। स्मिथ की बल्लेबाजी में आक्रामकता और साहस था, जिसने उन्हें तेज गेंदबाजों के बीच भी अलग स्थान दिलाया।

वनडे में भी यादगार पारी

स्मिथ ने 1993 में एजबेस्टन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में नाबाद 167 रन की शानदार पारी खेली। उनकी इस पारी को इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास की बेहतरीन पारियों में गिना जाता है।

ईसीबी ने जताया दुख

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) के अध्यक्ष रिचर्ड थॉम्पसन ने स्मिथ के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा: 'रॉबिन स्मिथ ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों का सामना साहस और धैर्य के साथ किया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के फैंस को गर्व महसूस कराया और क्रिकेट को मनोरंजन से भर दिया।' रॉबिन स्मिथ की यादें क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। उनका आक्रामक अंदाज, तेज गेंदबाजों के खिलाफ हिम्मत और शानदार बल्लेबाजी की यादें क्रिकेट जगत के लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेंगी।


 