स्पोर्ट्स डेस्क : भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबले को लेकर प्रशंसकों के उत्साहित होने की सिर्फ एक ही वजह थी और वह थी रोहित शर्मा और विराट कोहली की आठ महीनों के लंबे अंतराल के बाद वापसी। इन दोनों ने आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के लिए खेला था और अब टेस्ट और टी20 मैच न खेलने के कारण उनकी वापसी में देरी हुई।

हालांकि, यह मैच प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ क्योंकि रोहित शर्मा (8) और विराट कोहली (0) सस्ते में आउट हो गए और टीम को मुश्किल स्थिति में डाल दिया। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने इन दोनों को भविष्य में वनडे टीम में चयन के लिए विजय हज़ारे ट्रॉफी खेलने का आग्रह किया, क्योंकि यह जोड़ी काफी समय से लय में नहीं थी, और यह बात सीरीज के पहले वनडे में साबित भी हुई।

रॉकी को एमएस धोनी से सीख लेनी चाहिए

इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वरुण आरोन ने रोहित और कोहली से एमएस धोनी से सीखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मैच के लिए फिट रहने के लिए, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को और क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, और उन्हें एमएस धोनी से सीखना चाहिए, जिन्होंने टेस्ट से संन्यास लेने के बावजूद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलना जारी रखा।

आरोन ने कहा, “घरेलू क्रिकेट खेलो। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी नवंबर में शुरू होती है और फिर विजय हज़ारे ट्रॉफी दिसंबर में। खेल से जुड़े रहने का यही सबसे अच्छा तरीका है। मुझे याद है जब एमएस धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था, तब उन्होंने सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे ट्रॉफी में कुछ मैच खेले थे। जुड़े रहने का यह एक बेहतरीन तरीका है। मुझे यकीन है कि दोनों बल्लेबाज़ इस पर ध्यान देंगे। अब, आप दो फ़ॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं। उन्हें मैच अभ्यास की जरूरत होगी।” एमएस धोनी 2015 में टेस्ट से संन्यास लेने के बाद घरेलू क्रिकेट में झारखंड के लिए खेले और 2015-16 सीज़न में उन्होंने सात विजय हज़ारे ट्रॉफी मैच भी खेले।

रोहित, कोहली का 2025 में एकमात्र घरेलू मैच

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, जहां दोनों दिग्गज बल्लेबाज़ अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे, घरेलू क्रिकेट में कदम रखते ही उन पर अपने कौशल पर काम करने का दबाव बढ़ गया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने सिर्फ़ एक-एक मैच खेला क्योंकि रोहित मुंबई के लिए और कोहली दिल्ली के लिए खेले। दोनों सितारे अपने एकमात्र घरेलू मैच में असफल रहे थे, और वह आखिरी बार था जब उन्होंने घरेलू मैच खेला था। हालांकि, अब अगरकर ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य के दौरों के लिए चुने जाने के लिए दोनों सितारों को घरेलू क्रिकेट में खेलना होगा।

