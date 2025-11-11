Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 की तैयारी के बीच टीमों के रिटेंशन और रिलीज को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को सुझाव दिया है कि वे वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ रुपए में रिटेन करने की बजाय उन्हें रिलीज करें और अगली नीलामी में ‘उचित कीमत’ पर दोबारा खरीदने पर विचार करें। 

KKR के लिए वेंकटेश अय्यर की कीमत पर बहस 

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में वेंकटेश अय्यर इस समय 23.75 करोड़ रुपए के साथ सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जबकि रिंकू सिंह 13 करोड़ रुपए पर दूसरे नंबर पर हैं। फिंच के अनुसार अय्यर को इतनी ऊंची रकम पर बनाए रखना समझदारी भरा कदम नहीं है। उन्होंने कहा कि वेंकटेश को पिछले कुछ सीजन में मुख्य रूप से मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की भूमिका में रखा गया, जहां उनकी बॉलिंग क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हुआ। 

फिंच ने कहा, “वेंकटेश अय्यर को उनकी असल भूमिका में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। 2021 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, और 2024 में KKR की ट्रॉफी जीत में अहम योगदान दिया था, लेकिन उनकी अस्थिर भूमिका और ऊंची कीमत में तालमेल नहीं है। टीम को उन्हें रिलीज कर ऑक्शन में दोबारा संतुलित कीमत पर खरीदने पर विचार करना चाहिए।” 

KKR ने पिछली नीलामी के बाद अपने पर्स में मात्र 0.05 करोड़ रुपए बचाए थे। इसलिए फिंच का मानना है कि यदि टीम अपने बजट को संतुलित करना चाहती है, तो उसे अय्यर जैसे खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट्स पर दोबारा विचार करना चाहिए। 

IPL 2025 में वेंकटेश अय्यर 

मैच: 11
इनिंग्स: 7
कुल रन: 142
बैटिंग एवरेज: 20.30
स्ट्राइक रेट: 139.2
हाईएस्ट स्कोर: 60
अर्धशतक: 1
चौके: 15
छक्के: 4