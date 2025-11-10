Go to PunjabKesari.in

गोवा ( निकलेश जैन ) फीडे विश्व कप 2025 के तीसरे दौर के टाईब्रेक मुकाबलों के साथ आज तीसरा राउंड भी पूरा हो गए 24 खिलाड़ियों के सबसे बड़े दल के साथ शुरू हुआ भारत के अभियान अंतिम 32 तक पहुंचते पहुंचते अब 5 खिलाड़ियों के कंधों पर टिका हुआ है । कल विश्व चैंपियन डी गुकेश की विदाई के बाद आज टाईब्रेक में भारत के विदित गुजराती यूएसए के सैम शांकलैंड से 3.5-2.5 से हारकर तो एसएल नारायणन चीन के यू यांग्यी से 2.5-1.5 से हारकर बाहर हो गए । वहीं आज टाईब्रेक खेल रहे भारतीयों में कार्तिक वेंकटरामन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जो रोमानिया के डेक बोगदान डेनियल को 2.5-1.5 से पराजित करते हुए अगले दौर में प्रवेश करने में सफल रहे यह कार्तिक के खेल जीवन का अब तक का सबसे बड़ा सफल परिणाम है । 

अब आगे की चुनौती है और कठिन : अब तक के सबसे ज़्यादा उलटफेर वाले विश्व कप के तौर पर गोवा विश्वकप को पहचाना जा रहा है और भारत के लिए इन पांचों खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा अर्जुन और प्रज्ञानंदा पर सबकी नजरे है । 

अब एक दिन के विश्राम के बाद अर्जुन एरिगैसी का सामना हंगरी के दिग्गज खिलाड़ी पीटर लेको से होगा जबकि प्रज्ञानंदा के सामने होंगे रूस के पूर्व रैपिड विश्व चैंपियन डेनियल डुबोव, पेंटाला हरिकृष्णा का सामना स्वीडन के नील्स ग्रैंडेलियस से होगा जबकि प्रणव वी उज़्बेकिस्तान के याकुब्बोएव नोदीरबेक से टक्कर लेंगे जबकि कार्तिक वेंकटरमन का सामना वियतनाम के लिम क्वांग लिम से होगा । 

