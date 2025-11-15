गोवा ( निकलेश जैन ) विश्व कप 2025 में आज का दिन भारत के लिए शानदार रहा जब भारत के नंबर एक खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी नें यूएसए के दो बार के विश्व कप विजेता और बेहद अनुभवी लेवान अरोनियन को दूसरी क्लासिकल बाजी में केल मोहरो से पराजित करते हुए लगातार दूसरी बार फ़ीडे विश्व कप के क्वाटर फाइनल में प्रवेश कर लिया है और ऐसा करने वाले वह विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए है । अर्जुन नें आज काले मोहरो से इटेलियन ओपनिंग में अपने शानदार खेल से अरोनियन के राजा की और बढ़िया दबाव बनाया और उनके सभी मोहरे सक्रियता से अरोनियन के राजा की तरफ़ खेल रहे थे और ऐसे में अरोनियन के मोहरो पर दबाव पड़ रहा था ऐसे में खेल की 42वीं चाल में अरोनियन नें अपने हाथी को अर्जुन के हाथी से बदलने के लिए सामने रखा जो एक बेहद बड़ी भूल थी और इसके बाद अर्जुन नें बिना कोई समय गवाये अपना घोड़ा क़ुर्बान करने के इरादे से आगे बढ़ाया और अरोनियन के वजीर पर हमला कर दिया , ऐसे में अरोनियन के पास या तो मात कराने या अपना हाथी देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा पर उन्होंने खेल भावना का परिचय देते हुए मुस्कराकर हार स्वीकार करते हुए अर्जुन को बधाई दी । ज्ञात हो की दो दिन पहले अरोनियन नें कहा था की वह अर्जुन के खेल के प्रशंसक है और उनके साथ ही प्री क्वाटर फाइनल खेलना चाहते है । अब अर्जुन को क्वाटर फाइनल में चीन के वे यी का सामना करना पड़ेगा ।

वहीं भारत के पेंटाला हरिकृष्णा नें आज मेक्सिको के होशे मार्टिनेज अलकांतारा से ड्रा खेला और अब उन्हें कल आगे बढ़ने के लिए टाईब्रेक का सामना करना पड़ेगा । अन्य खिलाड़ियों में उज़्बेक्सितान के जावोखीर सिंदारोव नें जर्मनी के स्वाने फ्रेडरिक को कल की जीत के बाद आज ड्रा पर रोका और क्वाटर फाइनल में स्थान बनाया तो उनके ही हमवतन याकुब्बोएव नोदीरबेक नें अर्मेनिया के सर्गिशियन गैब्रियल को मात देते हुए अगले दौर में जगह बनाई वहीं चीन के वे यी नें यूएस के सेवियन सैमुअल को पराजित कर दिया । अन्य बाजियाँ ड्रा रही।

अब कल टाईब्रेक में भारत के हरिकृष्णा से मेक्सिको के होसे , रूस के डेनियल डुबोव से यूएसए के सैम शंकलैंड ,जर्मनी के अल्केजेंडर डोनचेंको से वियतनाम के ले क्वांग लिम और रूस के अलेक्सी ग्रेबनेव से रूस के आंद्रे एसिपेंको अंतिम आठ में जगह बनाने के लिए खेलेंगे ।