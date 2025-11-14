गोवा ( निकलेश जैन ) विश्व कप 2025 में आज से प्री क्वाटर फाइनल मुक़ाबले आरम्भ हो गए और सभी खिलाड़ियों की नजरे अब अंतिम 8 में अपना स्थान बनाने पर है । भारत के शीर्ष खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी के सामने आज दो बार के विश्व कप विजेता लेवान अरोनियन थे , सफेद मोहरो से खेलते हुए अर्जुन नें क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड ओपनिंग में अरोनियन के उपर शुरुआत से दबाव रखा पर अरोनियन नें हमेशा सही बचाव करते हुए खेल को संतुलित बनाये रखा खेल की 30-40 चालों के दौरान एक समय अर्जुन नें अरोनियन के राजा को कोने में अपने हाथी के ज़रिए बाँध दिया था पर अरोनियन नें अपने प्यादों और अपने हाथियों के जबाबी हमले से कभी भी अर्जुन के दोनों हाथियों को एक साथ नहीं आने दिया और 41 चालों में दोनों खिलाड़ी अंक साझा करने पर सहमत हो गए अब अर्जुन को कल अरोनियन का सामना काले मोहरो से करना होगा ।

वहीं भारत के पेंटाला हरिकृष्णा नें आज काले मोहरो से लैटिन अमेरिकन सनसनी मार्टिनेज जोस अलकांतारा की आक्रामक ओपनिंग को बहुत ही आसानी से निष्किय करते हुए बराबरी हासिल कर ली , टू नाइट डिफेंस ओपनिंग में उन्होंने बिना कोई मौका गवाये जोश को कोई बढ़त नहीं बनाने दी और अपने दोनों घोड़े से जोश के ऊँट बदलते हुए उनकी प्यादों की संरचना ख़राब कर दी , अंत में हरिकृष्णा ने हाथी के एंडगेम में जोश के साथ 41 चालों में ड्रा खेला , इस तरह संयोगवश दोनों भारतीय खिलाड़ियों की बाजी 41 चालों तक चलकर बेनतीजा रही । अब हरिकृष्णा कल सफेद मोहरो से खेलेंगे ।

आज के दिन हुए मुकाबलों में सिर्फ़ उज़्बेक्सितान के जावोखीर सिंदारोव नें जीत दर्ज की , उन्होंने जर्मनी के स्वाने फ्रेडरिक को प्रतियोगिता की पहली हार का स्वाद चखाया , स्वाने फ्रेडरिक के हाथों ही हारकर डी गुकेश विश्व कप से बाहर हुए थे ।

प्री क्वाटर फाइनल के अन्य मुकाबलों में उज़्बेक्सितान के नोदीरबेक याकूबबोएव से अर्मेनिया के सर्गिसन गैब्रियल , वियतनाम के ले क्वांग लिम से जर्मनी के अलेक्जेंडर डोंचेंको , रूस के डेनियल डुबोव से यूएसए के सैम शंकलैंड , रूस के अलेक्सी ग्रेबनेव से रूस के आंद्रे एसिपेंको और चीन के वेई यी से यूएसए के सेवियन सैमुअल नें ड्रा खेलते हुए आधा अंक बांटा ।