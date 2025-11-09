Go to PunjabKesari.in

Author: Niklesh Jain
Sports
गोवा ( निकलेश जैन ) फीडे विश्व कप 2025 के तीसरे दौर की दूसरी बाजी भारतीय प्रसंशकों के लिए करारा झटका लगा जब विश्व चैम्पियन डी गुकेश जर्मनी के स्वाने फ़्रेडरिक से हारकर विश्व कप से बाहर हो गए है । गुकेश और स्वाने के बीच पहली क्लासिकल बाजी बेनतीजा रही थी और दूसरी बाजी में सफ़ेद मोहरो से खेल रहे गुकेश से सभी को जीत की उम्मीद थी , गुकेश नें सफ़ेद मोहरो से खेलते हुए इटेलिअन ओपनिंग में बेहतर स्थिति हासिल कर ली थी पर गुकेश स्थिति को स्वाने के लिए मुश्किल बनाते बनाते कुछ गलत निर्णय लेते चले गए , खेल की 21वीं चाल में ऊंट से ऊंट को ना मारना और 39वीं चाल में अपने हाथी को ओपन फाइल में ना ले जाते हुए उसे काले के हाथी से लड़ लेना बड़ी गलतियाँ रही , उसके बाद दो घोड़ों के एंडगेम में स्वाने नें बेहतरीन खेल दिखाया और गुकेश के राजा की ओर के कमजोर प्यादे को मारते हुए गुकेश को 55 चालों में एक पीड़ादायी हार स्वीकार करने में विवश कर दिया । वहीं आज का दिन बड़े उलटफेर का रहा जब खिताब के प्रबल दावेदार उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव भी मेक्सिको के अलकनतारा से लगातार दूसरी बाजी हारकर विश्व कप से बाहर हो गए तो चौंथे वरीय नीदरलैंड के अनीश गिरि जर्मनी के अलेक्ज़ेंडर डोनचेंकों से हारकर विश्व कप से बाहर हो गए । पूर्व विश्व चैम्पियन अजरबैजान के शाकिरयार ममेद्यारोव को स्वीडन के निल्स ग्रंडेलीयूस नें मात देते हुए बाहर कर दिया । 

अब अर्जुन - प्रज्ञानन्दा पर भारत की उम्मीद : भारतीय उम्मीद अब उसके दो आँय प्रमुख सितारों अर्जुन एरीगैसी और आर प्रज्ञानन्दा पर टिकी है , अर्जुन नें कल पहले मुक़ाबले में उज्बेकिस्तान के वोखिदोव शम्सइद्दीन को पराजित किया था और आज बाजी ड्रॉ खेलते हुए अगले दौर में पहुँच गए , वहीं आर प्रज्ञानन्दा नें आज अर्मेनिया के रोबर्ट हवननीसयान के खिलाफ एक शानदार बाजी जीतकर चौंथे दौर में प्रवेश किया , वहीं भारत के पूर्व विश्व जूनियर चैम्पियन और प्रतियोगिता में देश के सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी पेंटाला हरीकृष्णा नें बेल्जियम के डेनियल धारधा को हारकर जो बढ़त पहले राउंड में बनाई थी उसे आज ड्रॉ खेलकर कायम रखा और अगले दौर में पहुँच गए जबकि भारत के प्रणव के अगले दौर में पहुँचने वाले चौंथे भारतीय रहे उन्होने आज की बाजी लिथुनिया के टिटस स्ट्रेमविकिउस से ड्रॉ खेली और अगले दौर में प्रवेश कर गए । 

वहीं चार भारतीय खिलाड़ी विदित गुजराती , एसएल नारायनन , कार्तिक वेंकटरमन कल टाईब्रेक मुक़ाबला खेलेंगे वहीं भारत के दो अन्य खिलाड़ी दीप्तयान घोष और प्राणेश एम का सफर भी इस राउंड में समाप्त हो गया ।

