, Author: Niklesh Jain
Sports
समरकंद , उज्बेकिस्तान  (निकलेश जैन) – फीडे ग्रांड स्विस 2025 के पहले राउंड में वर्तमान विश्व चैम्पियन डी गुकेश नें काले मोहरो से फ्रांस के एटीने बक्रोट को पराजित करते हुए अपने अभियान की अच्छी शुरुआत की है । कारो कान ओपनिंग खेलते हुए गुकेश नें अपने मोहरो के बेहतरीन तालमेल से पूरे खेल में एटीने को दबाव में रखा और खेल की 32वीं चाल में उन्होने अपने हाथी को सफ़ेद के घोड़े से बदलते हुए दो अतिरिक्त प्यादे हासिल कर लिए और खेल को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेते हुए 45 चालों में जीत दर्ज की । 

वहीं पहले बोर्ड पर शीर्ष वरीय भारत के आर प्रज्ञानन्दा को यूएसए के जेफ्री जियांग और दूसरे बोर्ड पर दूसरे वरीय भारत के अर्जुन एरिगासी को स्पेन के मकसीम चिगेव नें ड्रॉ पर रोक लिया । चौंथे बोर्ड पर फ्रांस के अलीरेजा फिरौजा नें मिश्र के अमीन बासेम को तो छठे बोर्ड पर मेजबान देश के अब्दुसत्तारोव नोदिरबेक नें सर्बिया के इविक वेलीमीर को पराजित करते हुए अपना खाता खोला तो सातवें बोर्ड पर नीदरलैंड के अनीश गिरि नें अर्मेनिया के रोबर्ट होव्हांसियन को पराजित कर जीत के साथ अपना खाता खोला । 

महिला वर्ग से कोनेरु हम्पी नें प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया , वैसे हम्पी पहले ही विश्व कप से फीडे कैंडिडैट में जगह बना चुकी है , पहले राउंड में प्रमुख भारतीय खिलाड़ी और पिछले बारा की ग्रांड स्विस विजेता वैशाली आर नें उज्बेकिस्तान की गुलरुखबेगम टोखिर्जोनोवा को पराजित करते हुए अपने अभियान की शुरुआत की जबकि हरिका द्रोणावल्ली को इज़राइल की मार्सेल एफ्रोइंस्की नें ड्रॉ पर रोका जबकि वन्तिका अग्रवाल नें उक्रेन की ओसमाक यूलिया को पराजित कर उलटफेर किया ।