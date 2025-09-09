समरकंद , उज़्ब्किस्तान (निकलेश जैन) – फीडे ग्रांड स्विस 2025 का आगाज एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुआ। इसमें विश्व चैम्पियन डी. गुकेश, फीडे अध्यक्ष अर्कादी द्वोर्कोविच और उज्बेकिस्तान के खेल एवं युवा नीति मंत्री अधम इकरामोव मौजूद रहे।

गुकेश ने कहा – “मैं समरकंद लौटकर खुश हूँ। यहाँ 2023 विश्व रैपिड और ब्लिट्ज खेल चुका हूँ। मुझे क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह टूर्नामेंट बेहद खास है क्योंकि इतने मजबूत ओपन स्विस टूर्नामेंट कम ही होते हैं। यह मौका है खुद को साबित करने का। स्विस टूर्नामेंट में आपको ज्यादा जीतना होता है और कुछ ज्यादा मौके लेने पड़ते हैं। यहाँ हर कोई खिताब जीत सकता है, मैं किसी एक को प्रमुख दावेदार नहीं मानता।”

उन्होंने अपने खास प्रतिद्वंदी उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक ब्दुस्सत्तोरोव की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि वह शानदार चैम्पियन और मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं।

ग्रांड स्विस विश्व चैम्पियनशिप साइकिल का सबसे मजबूत ओपन टूर्नामेंट है। यहाँ दो पुरुष और दो महिला खिलाड़ी सीधे 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह बनाएंगे।

इस बार ओपन वर्ग में 116 और महिला वर्ग में 56 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की ओर से मौजूदा विश्व चैम्पियन डी. गुकेश, प्रज्ञानन्दा, अर्जुन एरिगैसी और 2023 विजेता विदित गुजराती उतरेंगे। महिला वर्ग में हम्पी कोनेरु और 2023 विजेता वैशाली रमेशबाबू भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगी।

भारत के लिए यह टूर्नामेंट खास है क्योंकि पहली बार मौजूदा विश्व चैम्पियन गुकेश और शीर्ष दावेदार प्रज्ञानन्दा दोनों इसमें भाग ले रहे हैं।