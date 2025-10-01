स्पोर्ट्स डेस्क : अनुभवी क्रिकेटर फवाद आलम का मानना ​​है कि पाकिस्तान क्रिकेट में इस समय बाबर आजम से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। आजम लगातार रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यकीनन वह देश के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर बने हुए हैं। 30 वर्षीय यह खिलाड़ी हाल ही में किसी भी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं रहा है, जिसमें लाहौर में बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला, बांग्लादेश का दौरा, वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) तथा अफगानिस्तान के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला शामिल है।

हाल ही में वह जिस एकमात्र श्रृंखला का हिस्सा रहे हैं, वह पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच तीन एकदिवसीय मैच थे, जहां उन्होंने 18.66 की औसत से 56 रन बनाए थे। हालांकि पिछले कई महीनों से उनकी फॉर्म चिंता का विषय रही है, फवाद ने लाहौर के इस खिलाड़ी का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि वह "हमारे ज्यादातर दिग्गजों से बेहतर" हैं क्योंकि वनडे और टी20 में उनका प्रदर्शन "असाधारण" रहा है।

फवाद ने कहा, 'बाबर आजम हमारे ज्यादातर दिग्गजों से बेहतर हैं। वनडे और टी20 में उनका प्रदर्शन असाधारण है। पाकिस्तान क्रिकेट में इस समय बाबर आज़म से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है।' बाबर को हाल ही में संपन्न 2025 एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं किया गया था, जहां टीम फाइनल में पहुंची थी, लेकिन भारत से हार गई थी। पाकिस्तान की अगली सीरीज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज होगी जिसमें दो टेस्ट, तीन टी20 और तीन वनडे शामिल होंगे। यह 12 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच होगा।

दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम :

शान मसूद (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमाम-उल-हक, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), नोमान अली, रोहेल नजीर (विकेटकीपर), साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी