दुबई : पाकिस्तान के बैटर फखर जमान पर मैच फीस का 10 परसेंट जुर्माना लगाया गया है। उन्हें 29 नवंबर को श्रीलंका के खिलाफ ट्राई-सीरीज फाइनल के दौरान आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 को तोड़ने का दोषी पाया गया। जमान को आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आटिर्कल 2.8 को तोड़ने का दोषी पाया गया, जो प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए है, जो 'इंटरनेशनल मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असहमति दिखाने' से जुड़ा है।

जमान के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया है, यह उनके लिए 24 महीने के समय में पहली गलती थी। यह घटना पाकिस्तान की पारी के 19वें ओवर में हुई, जब जमान की ऑन-फील्ड अंपायरों के साथ एक फैसले को लेकर लंबी बहस हुई जिससे उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा।

जमान ने गलती मान ली और एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के रॉन किंग की सज़ा भी मान ली, इसलिए फॉर्मल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ऑन-फील्ड अंपायर अहसान रजा, आसिफ याकूब, थडर् अंपायर राशिद रियाज़ और फोर्थ अंपायर फैसल अफरीदी ने आरोप लगाए। लेवल 1 के उल्लंघन में कम से कम ऑफिशियल फटकार, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 परसेंट जुर्माना और एक या दो डिमेरिट पॉइंट्स लगते हैं।